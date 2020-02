Zum Glück kam es nicht so dicke, wie befürchtet - große Schäden durch das Orkantief „Sabine“ blieben aus. Dennoch mussten Reisende mit gesperrten Straßen und ausgefallenen Zügen leben. In der Region Hannover fällt am Montag der Unterricht aus. Der Regionalverkehr rollt langsam wieder an, der Fernverkehr soll ab 10 Uhr wieder nach und nach starten.