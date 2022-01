Kein Wetter für einen Spaziergang: Teils schwere Sturmböen haben sich am Sonnabend vor allem im Norden Niedersachsens bemerkbar gemacht. Auswirkungen hatte das Wetter vor allem auf den Bahnverkehr. Die Feuerwehr Hannover musste zu acht Einsätzen ausrücken.

Sturmböen in der Region Hannover: Züge fahren wieder, acht Feuerwehreinsätze in der Stadt

