Sturmtief Mortimer fegt am Montag über Niedersachsen hinweg – und sorgt gleich am frühen Morgen für Behinderungen im Bahnverkehr. Weil zwischen Nienburg und Eystrup ein Baum auf die Oberleitung stürzte, ist die Strecke zwischen Hannover und Bremen gesperrt. Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Verletzt wurde niemand. Die Passagiere mussten aber zunächst im Zug ausharren, da nicht klar war, ob noch Strom durch die kaputte Oberleitung fließt und dadurch eine Gefahr für sie besteht. Andere Züge halten laut Bahn im nächsten Bahnhof. Das gilt sowohl für ICE-Verbindungen als auch Regionalzüge. Einzelne Verbindungen fallen auch aus.

Etwas später stellte die Bahn den Fernverkehr auf der Strecke zwischen Hamburg – Hannover – Göttingen ein. ICE warten im nächsten Bahnhof. Betroffen sind auch die Strecke Hannover – Wolfsburg sowie Wolfsburg – Braunschweig. Aus Sicherheitsgründen würden die Züge dort zurückgehalten, sagte ein Bahn-Sprecher in Berlin. Wann sie weiterfahren könnten, sei noch unklar.

Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole – Bremen – Hannover – Leipzig werden umgeleitet und verspäten sich laut Bahn um 60 Minuten. Die Bahn gibt an, dass diese Störung bis 9 Uhr behoben sein soll.

Feuerwehr im Einsatz in der Region Hannover

Auch auf den Straßen gibt es Behinderungen: Auf der B6 zwischen Garbsen-Meyenfeld und Frielingen liegen Äste auf der Fahrbahn. Umgestürzte Bäume behindern den Verkehr zwischen Uetze-Altmerdingsen und Hänigsen auf der B188. Zwischen Ronnenberg und Weetzen wurde ein großer Müllcontainer auf die B217 geweht.

In Langenhagen musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken, weil Bäume umgestürzt waren. Insgesamt kam es seit dem frühen Morgen zu 25 Einsätzen für die Feuerwehr im Stadtgebiet Hannover. Dazu zählt neben kleineren auch ein größerer Einsatz im Stadtteil Ledeburg. Dort droht eine 15 Meter hohe Birke umzustürzen.

