Hannover

Die drei Bahnbetriebe Metronom, Erixx und Enno stellen wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch am Sonntag den Betrieb schrittweise ein. Ab 21 Uhr werde kein Zug von Metronom mehr unterwegs sein, teilte die Eisenbahngesellschaft mit. Das Unternehmen will einen Busnotverkehr einrichten. Nach derzeitiger Einschätzung werde der Zugverkehr voraussichtlich erst am Montagnachmittag wieder aufgenommen. Enno fährt auf der Strecke zwischen Hannover und Wolfsburg und gehört zum Unternehmen Metronom. Der DWD warnt vor dem Sturmtief „Antonia“, es erfasst mit schweren Sturmböen und örtlichen orkanartigen Böen vom späten Sonntagabend an die Region Hannover.

Das Bahnunternehmen Erixx, das unter anderem zwischen Hannover und Bad Harzburg fährt, hat am Sonntagnachmittag eine ähnliche Mitteilung verschickt. Auch Erixx rechnet nicht mit einer Wiederaufnahme des Zugverkehrs vor Montagnachmittag. Pendler und Schüler werden deshalb zum Wochenstart am Montagmorgen auf andere Verkehrsmittel ausweichen müssen.

Zugverkehr noch durch „Zeynep“ gestört

Bei der Deutschen Bahn war man Nachmittag über eine mögliche Einstellung des Zugverkehrs noch nichts bekannt. Ein Unternehmemssprecher riet jedoch vor dem Weg zum Bahnhof auf jeden Fall im Internet die Abfahrtszeiten zu kontrollieren. In einer Mitteilung des Unternehmens hieß es außerdem: „Bitte vermeide Reisen von und nach Hamburg und Bremen. Der Bahnverkehr ist im Norden Deutschlands und in NRW bis mindestens Montagnachmittag stark beeinträchtigt.“

Wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ ist der Bahnverkehr seit Donnerstag schon erheblich gestört. Tausende Reisende waren in Hannover gestandet und kamen nicht weiter. Der Zugverkehr hatte sich erst am Sonntag wieder ein wenig normalisiert. Dennoch fallen wegen Sturmschäden immer noch Züge aus, zahlreiche Bahnstrecken sind weiterhin gesperrt. Experten fürchten, dass durch den dritten schweren Sturm innerhalb weniger Tage und die inzwischen stark aufgeweichten Böden, weitere Bäume umfallen und dadurch Bahnstecken gesperrt sein könnten.

Regionsverwalttung: Schulunterricht findet statt

Auf Nachfrage erklärte unterdessen die zuständige Regionsverwaltung, dass der Schulunterricht am Montag stattfindet. Am vergangenen Donnerstag war die Schule wegen Sicherheitsbedenken nach der ersten Sturmnacht komplett ausgefallen.

Von Mathias Klein