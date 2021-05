Hannover

Seit Tagen ist der Inzidenzwert in Niedersachsen sowie auch in der Region Hannover im Sinkflug. Am Mittwoch gab das Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region mit 51,0 an – Tendenz weiter fallend. Bereits seit Dienstag gelten Stadt und Umland nicht mehr als Hochinzidenzkommune, ab diesem Donnerstag wird daher die Bundes-Notbremse gelockert. Damit darf auch die Außengastronomie wieder öffnen – sofern die Betreiber ein Hygienekonzept haben.

Für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler ändert sich trotz sinkender Inzidenzzahlen vorerst nichts. Sie müssen weiter im Wechselunterricht bleiben. Denn in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist das Szenario A, der eingeschränkte Regelbetrieb, bei dem alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam in der Schule unterrichtet werden, nicht vorgesehen. Dieses Szenario ist, so hatte es Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in der Vergangenheit erläutert, „sehr nah an Schule, so wie wir sie aus der Vor-Corona-Zeit kennen“. Da dieser „quasi-Regelbetrieb ermöglicht maximalen Präsenzunterricht und Pflichtunterricht unter den gegebenen Bedingungen“.

Giffey: Über Regelbetreib an Schulen reden

Auch die bisherige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte am Dienstag gegenüber dem RBB gesagt: „Wir müssen jetzt gucken, dass die Kinder Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren können. Und wenn wir über Außengastronomie reden, dann müssen wir genauso darüber reden, wie kommen wir jetzt wieder zu einem vollen Regelbetrieb zurück.“

Erst in der nächsten niedersächsischen Corona-Verordnung, die ab 31. Mai gelten soll, sind weitere Lockerungen für den Schulsektor geplant. Der sogenannte Stufenplan 2.0 sieht dabei drei Stufen vor:

Stufe 1: Inzidenz zwischen 10 und 35 – erhöhtes Infektionsgeschehen

Stufe 2: Inzidenz zwischen 35 und 50 – hohes Infektionsgeschehen

Stufe 3: Inzidenz zwischen 50 und 100 – starkes Infektionsgeschehen.

Steigt das Infektionsgeschehen an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einer Kommune auf mehr als 100, tritt die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft.

Das gilt an Hannovers Schulen ab einer Inzidenz unter 50:

Was gilt also für Hannovers Schulen nach dem neuen Stufenplan ab dem 31. Mai? Sollte der Inzidenzwert bis dahin wieder über 50 gestiegen sein, ändert sich nichts am Status quo. Die Schulen bleiben im Wechselunterricht, Schulausflüge und Klassenfahrten sind untersagt.

Liegt die Inzidenz in der Region Hannover bis Ende Mai an fünf Werktagen in Folge unter 50, wäre erstmals nach einem halben Jahr Unterricht in voller Klassenstärke möglich, erlaubt wären auch Ausflüge und Klassenfahrten. Die Maskenpflicht im Unterricht an den weiterführenden Schulen sowie die Teststrategie an allen Schulen hätten weiter Bestand. Erst ab einer Inzidenz unter 35 fällt die Maskenpflicht im Unterricht.

Tonne: „Wollen das Szenario A, aber nicht mit der Brechstange“

Man habe einen tragfähigen Stufenplan vorgelegt, der vollen Präsenzunterricht bei niedrigem Infektionsgeschehen ermögliche und gleichzeitig große Sicherheit biete, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher: „Wir wollen das Szenario A, aber wir wollen es nicht mit der Brechstange. Es ist uns wichtig, beides weiterhin zusammenzubringen, viel Präsenzunterricht und guten Infektionsschutz. Die Schulen in Niedersachsen sind sicher und das soll auch so bleiben.“ Man beobachte weiter, ob sich der erfreulich positive Trend bestätige – auch über die Pfingstferien hinaus.

Von Britta Lüers