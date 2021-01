Hannover

In der derzeit laufenden Klausurenphase hält das Hochschulpräsidium an den Präsenzprüfungen mit bis zu 75 Studierenden in einem Raum auch in Zeiten eines Corona-Lockdowns fest. Zuletzt hatte die Studierendenvertretung Bedenken geäußert. Zu hoch sei das Infektionsrisiko bei Präsenzprüfungen mit bis zu 75 Haushalten in einer Räumlichkeit wie der Aula der Hochschule Hannover. Studierendenvertreter hatten gefordert, dass die Lehrenden auf alternative Prüfungsformen wie mündliche Prüfungen, Studienarbeiten oder Präsentationen umstellen.

In einem Gespräch berieten das Hochschulpräsidium sowie die Dekane der einzelnen Fakultäten über die Thematik. Das Ergebnis: Bei den Präsenzprüfungen mit bis zu 75 Studierenden bleibt es. „Das sind aber nur noch einige wenige Klausuren, bei denen die Präsenz zwingend notwendig ist“, räumt Hochschulpräsident Josef von Helden im NP-Gespräch ein. Das Hygienekonzept sei mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt und auch in Zeiten des verlängerten Lockdowns verantwortbar.

Anzeige

„Sollte es einen Corona-Fall geben, kann durch eine Dokumentation der Sitzposition nachvollzogen werden, wer drum herum saß“, so von Helden. Nur die Mitstudenten im direkten Umfeld müssten dann in Quarantäne. „Deshalb stellt ein großer Raum wie die Aula auch kein erhöhtes Risiko dar“, sagt von Helden. Von dem Ausweichen auf mehrere kleinere Räumlichkeiten wurde demnach abgesehen.

Ein bisschen wie bei einem Theaterbesuch: Für die Präsenzprüfungen in der Aula der Hochschule Hannover ist sowohl der Eingang als auch der Sitzplatz vorgegeben, um so Infektionsketten nachvollziehen zu können. Quelle: privat

Durch entsprechende Raumkonzepte, könnten Infektionsketten nachvollzogen werden. Dies sei bis dato jedoch noch nicht notwendig gewesen: „Die Studierenden halten sich vorbildlich an die Vorschriften“, so von Helden. Bislang sei keine Ausbreitung der Corona-Infektion an der Hochschule Hannover bekannt geworden. Damit das so bleibt, erklärt der Hochschulpräsident seinen Studierenden die Entscheidungen des Hochschulpräsidiums in einem Video auf dem Instagram-Kanal der Hochschule Hannover.

Die von der Studierendenvertretung geäußerte Sorge gegenüber den Präsenzprüfungen sei dennoch angekommen: Die Hochschulleitung stehe nun im engen Austausch mit den Studierenden: „Die Signale aus der Studierendenschaft sind uns wichtig“, betont von Helden.

Hochschulpräsidium kommt Studierenden entgegen

Deshalb ist das Hochschulpräsidium den Studierenden auch entgegengekommen. In einer Mail an alle Studierenden am Freitag wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass Studierende sich nun kurzfristig entscheiden können, auf eine Teilnahme an einer Präsenzprüfung zu verzichten. „Damit ist das Hochschulpräsidium auf unsere Sorge eingegangen“, freut sich Studentenvertreter Lennart Patzschke. Ein Nichterscheinen bei der Präsenzprüfung werde dann als Rücktritt von der Prüfung, nicht aber als Fehlversuch gewertet. „Dass dies nun hochschulweit so geregelt ist, ist ein Erfolg“, sagt Patzschke. Die Hoffnung der studentischen Vertreter ist, dass dadurch der Druck gemindert werde, an einer Präsenzprüfung teilnehmen zu müssen. „Einige Studierende hätten sich sonst vielleicht auch mit Erkältungssymptomen in die Prüfung gesetzt“, vermutete Student Marlon Bargmann.

„Auch für Studierende, die aktuell in ihrem Heimatort sind und nicht die Anreise zur Prüfung auf sich nehmen möchten, ist diese Regelung sinnvoll“, so Patzschke. Problematisch sei eine Präsenzprüfung beispielsweise für Studierende, die sich derzeit in Regionen mit eingeschränktem Bewegungsradius aufhielten.

Da es bei den zeitgleichen Präsenzprüfungen mit bis zu 75 Studierenden in diversen Räumen bleibt, plant das Hochschulpräsidium bereits eine Entzerrung der Verkehrswege: „Angedacht ist vermehrtes Aufsichtspersonal“, so von Helden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Forderung nach alternativen Prüfungsformaten

Auch auf die ursprüngliche Forderung des Asta ist der Hochschulpräsident eingegangen: „Die Lehrenden sind dazu angehalten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Prüfung auch in einem anderen Format angeboten werden kann“, betonte er im NP-Gespräch. Nach dem Gespräch am Donnerstag hätten die Dekane den Auftrag, dies noch einmal deutlich in den einzelnen Fakultäten zu kommunizieren.

Leibniz Universität blickt ebenfalls Klausurenphase entgegen

Auch die Leibniz Universität Hannover (LUH) blickt bereits der Klausurenphase entgegen. An der Universität startet diese im Februar und damit später als an der Hochschule Hannover. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere 30.000 Studierenden ihr Studium in der Regelstudienzeit absolvieren können“, erklärt Vizepräsidentin für Lehre und Studium Julia Gillen im NP-Gespräch. Deshalb habe sich die Leibniz Uni dafür entschieden, auch große Klausuren nicht aufzuschieben.

Bereits im Mai wurde jedoch eine für alle Fakultäten geltende Rahmenprüfungsordnung formuliert, die es Lehrenden ermöglicht von Präsenzprüfungen auf alternative Prüfungsformen umzustellen. „Unser Ziel an der Universität ist es Kompetenzen zu fördern und das funktioniert auch in Prüfungsformen über die Klausur hinaus“, findet Gillen. Dennoch: Der Aufwand bei den großen Studiengängen sei bei aktuell 29.433 Studierenden zu hoch, um beispielsweise einzelne Studierende mündlich per Videokonferenz zu prüfen.

Nach aktuellem Stand würden insbesondere Studierenden der besonders personenstarken Studiengänge wie Jura, Maschinenbau und Elektrotechnik im Audimax der LUH oder aber im Convention Center der Messe mit entsprechendem Hygienekonzept ihre Prüfung in Präsenz ablegen müssen. Im Februar ist beispielsweise eine Prüfung in Mathe mit derzeit 450 zur Prüfung angemeldeten Studierenden geplant.

Von Sophie Peschke