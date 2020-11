Hannover

Gideon Gottschalg ist 23 Jahre alt und kurz vor seinem Masterabschluss in Produktion und Logistik am Fachbereich Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover (LUH). Durch sein Studium ist er in elf Semestern durchgespurtet, hat nebenbei durch Praktika Berufserfahrung im Ausland sammeln können und plant nun zu promovieren.

Möglich war dieses schnelle und erfolgreiche Studium, weil Gottschalg bereits seit dem ersten Semester seines Studiums Profiteur des Deutschlandstipendiums ist. Gleich nach dem Abitur hat er sich darauf beworben, er bekommt seitdem 300 Euro monatlich – gerade in Zeiten von Corona eine wichtige Absicherung und Garant für ein erfolgreiches Studium.

Anzeige

Gideon ist einer von 28.000 Studenten deutschlandweit, der von einer Förderung durch das Deutschlandstipendium profitiert. Seit 2011 fördern auch in Hannover Unternehmen, Stiftungen, Vereine und Privatpersonen talentierte Studenten aller Fachrichtungen. 150 Euro tragen dabei die Förderer, die andere Hälfte steuert der Bund bei. Die insgesamt 300 Euro, die die Studierenden monatlich bekommen, müssen nicht zurückgezahlt werden.

Feierlich: Gideon Gottschalg zusammen mit Kommilitonin Tamara Müller bei der Stipendienvergabe im Lichthof der Universität. Eine solch feierliche Übergabe wird es coronabedingt in diesem Jahr nicht geben. Quelle: privat

Förderungen brechen an der LUH wegen Corona weg

Aufgrund der Corona-Pandemie brechen jetzt an der Leibniz Universität Förderer weg. „Dadurch wird einigen Studierenden die Grundlage zum Studieren und Leben entzogen“, weiß Stefanie Beier, die seit sechs Jahren als Referentin für Fundraising an der Universität arbeitet. „Unternehmen und auch Privatpersonen, denen Corona zu schaffen macht, sehen sich leider gezwungen an Stipendien zu sparen“, berichtet Beier. Damit entfällt einigen die Finanzierungsgrundlage ihres Studiums.

„Kampf um jedes Stipendium “ an der Hochschule Hannover

Der Stipendiencoach der Hochschule Hannover, Annette Stahl, teilte mit, dass auch an der Hochschule Hannover einige Förderer coronabedingt pausieren würden: „Wir kämpfen um jedes Stipendium“, sagte sie im Gespräch mit der NP. Und das mit Erfolg: In diesem Jahr konnten neue Förderer hinzugewonnen werden, die die Ausfälle kompensieren könnten. Für interessierte Gönner mache sie als Beauftragte für Studienförderung „alles möglich“ und hoffe, wie auch das Fundraisingbüro der LUH, auf weitere Förderer in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Studierende können kaum ihre Miete bezahlen“

Zusätzlich zu den wegbrechenden Stipendien verloren bereits viele Studierende ihre Mini-Jobs in Branchen, die ihre Tätigkeiten coronabedingt herunterfuhren – Messen, Gastronomie, Events. Das vergangene Semester sei kein normales gewesen, heißt es vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Hochschule Hannover: „Die Universitäten sind unvorbereitet in ein Online-Semester gestartet“, sagt Lennart Patzschke. Viele Studierende hätten ihre Prüfungsleistungen nicht erfüllen können – auch weil sie schlichtweg technisch nicht gut genug aufgestellt seien. Projekte werden sonst in Laboren und Computerräumen umgesetzt. Doch die sind derzeit wegen Corona nicht betretbar. „Studierende können ohne Job oder Stipendium kaum ihre Miete bezahlen, da ist erst recht kein Geld für teure Hardware da“, bedauert Patzschke.

Die erschwerte Studiensituation ist auch dem Studentenwerk Hannover nicht fremd: Pressesprecherin Miriam Riemann berichtet von einem erhöhtem Bedarf an Sozialberatungen: „Die Beratungszahlen sind im Frühjahr explodiert und halten sich seitdem konstant hoch.“ Der Bedarf sei heute etwa doppelt so hoch wie im Frühjahr. Neben einer Finanzierung des Studiums mithilfe von Stipendien weist das Studentenwerk Studierende in finanzieller Not auf Bafög als „günstigste Studienfinanzierung“ hin.

„Das Stipendium war wie ein Ass im Ärmel“

Doch Gideon Gottschalg sieht beim Deutschlandstipendium einen klaren Vorteil gegenüber der Studienfinanzierung mittels Bafög: „Beim Stipendium musste ich nicht im Hinterkopf haben, dass ich das Geld irgendwann wieder zurückzahlen muss“, sagt er.

Zusammen mit einem Hilfswissenschaftsjob an der Universität konnte sich Gideon eine kleine Wohnung leisten. Auch Anschaffungen für das Studium waren kein Problem. Er habe beispielsweise einen neuen Laptop inklusive Simulationssoftware für sein Studium gebraucht. „Gerade bei solchen Anschaffungen war das Stipendium wirklich wie ein Anker der finanziellen Sicherheit“, sagt Gideon.

Finanziell abgesichert: Sein Laptop mit Simulationssoftware für sein Studium konnte sich Gideon Gottschalg dank des Deutschlandstipendiums problemlos anschaffen. Quelle: Behrens

Das Stipendium hat Gideon Gottschalg über die finanzielle Sicherheit hinaus unterstützt. Durch seinen Förderer, die Dr. Johannes Heidenhain GmbH, hat er sein Fachpraktikum 2017 im Hauptsitz der Firma im bayrischen Traunreut gemacht. Ein Jahr später ging es für Gottschalg sogar für ein Praktikum nach London zu einer Tochterfirma seines Förderers: „Ich wurde dort nicht als normaler Praktikant gesehen, sondern als Mitarbeiter, der extra von Heidenhain aus Deutschland geschickt wurde“, schwärmt Gottschalg. Er habe eigene Projekte umsetzen können und sich dadurch wertgeschätzt gefühlt. „Als Stipendiat des Deutschlandstipendiums hatte ich ein Ass im Ärmel.“

Lesen Sie auch

Von Sophie Peschke