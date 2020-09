Hannover

Über die Anfälligkeit von Kindern und Jugendlichen für Covid-19 herrscht immer noch kein klares Bild. Nun gibt es Studien und Erhebungen, die wichtig sind, für die hygienischen Maßnahmen in Schulen. „Wenn Kinder und Jugendliche ungeschützt in die Schule gehen, dann rechne ich mit verheerenden größeren Ausbrüchen“, sagte Kinderarzt Thomas Buck aus Hannover dem „Niedersächsischen Ärzteblatt“.

Denn mittlerweile ist bekannt, dass die Anzahl der infizierten unter 20-Jährigen bei 20 Prozent in Deutschland liegt. Das entspricht in etwa ihrem Bevölkerungsanteil von 18 Prozent in Deutschland.

Auch Kinder ohne Symptome sind ansteckend

Zwar drängt sich den Ärzten der Eindruck auf, dass jüngere Menschen seltener an Corona erkrankten. Aber das heißt nicht, dass sie nicht infiziert sind.

Im „Ärzteblatt“ werden amerikanische Studien zitiert, dass Jungen und Mädchen ohne Symptome eine ebenso hohe Viruslast in ihren Abstrichen aufweisen wie Gleichaltrige mit Symptomen. Hohe Viruslasten ließen es biologisch plausibel erscheinen, dass die Infektion auch weitergegeben werde, sagt die Schweizer Virologin Isabella Eckerle.

Derzeit greifen die hygienischen Maßnahmen in den Schulen der Region Hannover. Zwar sind 55 Lehrer und Schüler in 34 Schulen an Corona erkrankt. Aber die Recherchen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass die Ansteckungen außerhalb der Schulen erfolgten.

Medizinische Schulung für Lehrer

Was heißt das nun für den Schulbetrieb? Der Niedersächsische Ethikrat meint, dass Schüler besonders hart von den Corona-Maßnahmen betroffen seien. Ihre Interessen müssten stärker berücksichtigt werden. Kinderarzt Buck,Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, hält eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer ab der Grundschule dennoch für essentiell. „Die meisten Kinder und Jugendliche werden symptomfrei sein, aber sie können Überträger sein.“ Kann der Abstand nicht eingehalten werden, sei auch eine Maskenpflicht innerhalb des „epidemiologischen Gruppenverbandes“, also der Klasse, sinnvoll.

Darüber hinaus sei eine medizinische Beratung und Schulung der Lehrkräfte sinnvoll. Laut Buck seien derzeit nicht alle Corona-Maßnahmen medizinisch gut begründbar. Die Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie empfiehlt darüber hinaus eine Grippeschutzimpfung für Kinder. Sie gelten als maßgebliche Influenza-Überträger.

Von Thomas Nagel