Hannover

Die psychischen Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche sind gravierender als bisher angenommen. Auch Defizite beim Bildungsstand haben sich demnach verstärkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Köln.

Besonders alarmierend: Die Zahl der Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Anzeichen einer Depression ist laut der BiB-Analyse im ersten Corona-Lockdown deutlich angestiegen. So wiesen nach dem ersten Lockdown im Mai und Juni des vergangenen Jahres etwa 25 Prozent der 16- bis 19-Jährigen im Rahmen einer Selbsteinschätzung deutliche Symptome von Depressivität auf. Im Vorjahr waren es lediglich zehn Prozent.

Jeder 4. Jugendliche hat depressive Symptome

„Durch die Pandemie sind zusätzlich 477.000 Jugendliche von depressiven Symptomen betroffen“, sagt Forschungsdirektor Martin Bujard. Auch wenn es sich dabei um eine Selbsteinschätzung handele, sei dies eine „erhebliche Größenordnung“. Die Symptome reichten von stillem Rückzug bis zu Verhaltensauffälligkeiten und Essstörungen.

Bujard: „Die Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sind offensichtlich gravierender als bisher angenommen. Davon sind jugendliche Mädchen und Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger betroffen.“ Ebenso bereits vorbelastete Kinder und Jugendliche. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist deutlich: Bei weiblichen Jugendlichen kam es demnach zu einem Anstieg depressiver Symptome von 13 auf 35 Prozent in der Pandemie, bei den männlichen Jugendlichen zu einem Anstieg von sieben auf 15 Prozent.

Offene Schulen als Priorität

Auch die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung vieler Kinder und Jugendlicher wurde durch die Kontaktbeschränkungen beeinträchtigt. Infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen habe sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei hochgerechnet 1,7 Millionen Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren erheblich verschlechtert. Bujards Appell an die Politik: „Das Offenhalten der Schulen sollte hohe Priorität haben, damit sich psychische Belastung und Lernrückstände nicht noch weiter verstärken können.“

Aber keine „verlorene Generation“

Die Zeit für schulische Aktivitäten hat sich während des ersten Lockdowns halbiert, im zweiten Lockdown lag sie bei durchschnittlich rund 60 Prozent. Allerdings gibt es hierbei erhebliche Unterschiede: Einige Schülerinnen und Schüler konnten im Distanzunterricht relativ gut lernen. Bei ihnen gehen die Forscher davon aus, dass sie trotz Homeschooling zusätzliche Kompetenzen etwa im Bereich Digitalisierung und Selbstständigkeit erworben hätten. Bujard möchte daher nicht pauschal von einer „verlorenen Generation“ sprechen.

Lernlücken können nur langfristig geschlossen werden

Andere hat die Pandemie hingegen stark abgehängt. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus sogenannten bildungsfernen Familien und Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, waren besonders benachteiligt. „Bei einigen vulnerablen Kindern können sich Lernrückstände und psychische Beeinträchtigungen wechselseitig verstärken“, meint Bujard. Wichtig sei aber, kurzfristig nicht zu viel Lerndruck aufzubauen. Der Ausgleich von Bildungsdefiziten sei ein langfristiger Prozess.

Statt Druck brauchen Kinder jetzt das

Nach Ansicht der Experten müsse der Blick auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie ebenso wichtig sein wie das Schließen von Bildungslücken. „Kontakte mit Gleichaltrigen, Lebensfreude und altersgerechte Erlebnisse in Sport, Freizeit oder Reisen sind daher zukünftig zentral, nicht nur Nachhilfeangebote“, heißt es in der Studie.

Von Britta Lüers