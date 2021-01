Studie: Deutsche leiden weniger unter Corona als andere Nationen

Hannover

Was macht die Pandemie mit uns? Psychiater sind sich einig, dass die psychischen Folgen erst Monate nach dem Abklingen der Krankheitswelle zu erkennen sind. „Wir wissen aus früheren Wirtschaftskrisen, dass etwa ein halbes Jahr später eine Art Kater eintritt, um den wir Psychiater uns kümmern müssen“, so MHH-Psychiater Tillmann Krüger.

Er hatte mittels einer Studie während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 festgestellt, dass häusliche Gewalt gegen Frauen, Schlafprobleme, Reizbarkeit und Aggression zugenommen haben. Ursachen, so Krüger, seien Restriktionen und räumliche Enge.

Studie wertete Daten aus 78 Ländern aus

Doch wie werden Menschen mit der Pandemie in anderen Ländern fertig? Die Uni Basel hat 10.000 Menschen in 78 Ländern online befragt. Auf den ersten Blick gleichen sich die Ergebnisse. So gaben etwa zehn Prozent ein schlechteres psychisches Befinden (Stress, Pessimismus, Depression) während der Pandemie an. Bei weiteren 50 Prozent zeigten sich Hinweise auf ein Risiko für weitere Komplikationen.

Doch mit Blick auf einzelne Länder offenbarten sich bemerkenswerte Unterschiede. In den USA berichteten die Teilnehmer im Vergleich zu anderen Nationalitäten über mehr depressive Symptome. Das Wohlbefinden in Italien und Hongkong war am niedrigsten. Menschen in der Türkei und Hongkong berichteten über signifikant mehr Stress.

Politische Situation beeinflusst die Psyche

„Teilnehmende in Österreich, Deutschland und der Schweiz hingegen berichteten über deutlich weniger negative Emotionen als im Durchschnitt aller Länder“, heißt es in der Studie. Sie wurde im „Deutschen Gesundheitsportal“ der Healthcom GmbH veröffentlicht.

Wie erklären sich die nationalen Unterschiede? Dem Autor der Studie, Professor Andrew Gloster,macht zum einen eine Mischung aus Zufall, kultureller Eigenheiten, politischer Situation und länderspezifischer Reaktionen auf die Pandemie dafür verantwortlich.

MHH-Studie: 60 Prozent kommen gut mit der Pandemie klar

Zum anderen konnten die Forscher zentrale Faktoren für den psychischen Zustand während Corona identifizieren. Ein höheres Bildungsniveau und die Fähigkeit, flexibel auf die Krise zu reagieren, verbesserten in der Krise das psychische Befinden. Jobverlust, fehlender Zugang zur Grundversorgung und eine schlechtere psychische Verfassung schon vor der Krise wirkten sich hingegen negativ aus.

So lässt Corona weltweit das Problem der sozialen Ungleichheit klarer hervortreten. In der MHH-Studie kam heraus, dass 60 Prozent der Befragten sehr gut oder gut mit dem veränderten Alltag und den mit Corona verbundenen Restriktionen zurechtkämen. So wie es aussieht, dürfte dieser Zufriedenheitswert einer der höchsten in der Welt sein.

Von Thomas Nagel