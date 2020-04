Studie: Das Bild der Richter hat sich stark gewandelt

Hannover

Oft sind Richter und Staatsanwälte in der öffentlichen Kritik. So sorgten Berliner Richter bundesweit für Aufregung, als sie übelste Hasskommentare gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast nicht als Beleidigung bewerteten. „In ihrer Selbsteinschätzung verstehen sich Richter und Staatsanwälte hingegen als Moderatoren sozialer Konflikte“, erklärt Professor Berthold Vogel. Der Göttinger Sozialwissenschaftler hat eine große Studie über das professionelle Selbstverständnis niedersächsischer Juristen im Staatsdienst geleitet.

Im Gegensatz zu den älteren, sehr wenigen Studien über juristische Berufe verstehen sich die Hüter von Recht und Ordnung nicht mehr als kompromisslose Vollstrecker von Gesetzen. In einer Online-Befragung sagten 88 Prozent der Befragten, dass sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. 79 Prozent meinten, dass sie Gesellschaft mitgestalteten. Ein guter Richter oder Staatsanwalt zeichne sich durch „soziale Kompetenz“, „gute Menschenkenntnis“ und „Geduld“ aus, meinten mehr als 90 Prozent der Befragten.

Richter und Staatsanwälte sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit

Professor Vogel, Direktor der Sozialwisschaftlichen Forschungsinstitut Göttingen (Sofi), bewertet das Ergebnis: „Die Juristen im Staatsdienst sind überwiegend sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit.“ Die Befragten hielten ihre Arbeit für sinnstiftend. Auch das Selbstverständnis der Juristen passe zu einer liberalen Demokratie. Anders als bei früheren Generationen stehe nicht mehr die Frage nach Macht und Autorität von Richtern im Vordergrund, sondern die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wo Licht ist, ist aber auch viel Schatten. Am meisten hätten die Staatsdiener über die Arbeitsbelastung und die schlechte Ausstattung geklagt. „Viele Richter haben in den Interviews erzählt, dass sie private Möbel in ihre Büros gestellt hätten, damit es ein wenig gemütlicher sei“, sagt der Sozialwissenschaftler. So befanden nur 49 Prozent der Proberichter, dass ihr Arbeitsplatz „positiv“ oder „eher positiv“ gestaltet sei. Bei einem besonders krassen Beispiel fühlte sich Professor Vogel an ein „Entwicklungsland“ erinnert. Ein Staatsanwalt aus Hannover sagte, dass er bei Regen das Oberlicht mit einem Regenschirm abdichte, damit die Akten nicht nass werden.

Staatsanwälte haben ein Problem mit ihrem öffentlichen Bild

Ein signifikantes Ergebnis der Studie ist, dass die Unzufriedenheit der Staatsanwälte größer ist als bei den Richtern. Überraschend war, dass sich Staatsanwälte von Richtern nicht genügend wertgeschätzt fühlen. So meinte ein Staatsanwalt: „Für die Richter sind wir wie die Kavallerie, schneidig, aber dumm.“ Auch mit ihrem Bild in der Öffentlichkeit hadern die Ankläger mehr als Richter. Sie fühlen sich häufig als „zu lasch“ oder „zu inkompetent“ dargestellt.

„Großer Anlass für Kritik bei den Staatsdienern ist auch die relativ niedrige Eingangsbesoldung“, sagt Professor Vogel. Auch hier gilt: Die Unzufriedenheit der Staatsanwälte ist größer als bei den Richtern. Es könne keine Rede von „Waffengleichheit“ sein, wenn eine junge Staatsanwältin mit gerade mal 4200 Euro brutto im Monat Wirtschaftsanwälten mit sechsstelligen Jahresgehältern gegenüber sitze.

Fast 500 Juristen antworteten auf die Online-Befragung

Der akute Stellenmangel in der niedersächsischen Justiz (fast 600 Stellen) spielte in der Online-Befragung und Interviews keine „herausstechende Rolle“, erklärt Professor Vogel. Ein Erklärungsversuch: Da sich die Staatsdiener sehr mit ihrer Berufsrolle identifizieren, wollten sie sich nicht allzu offensiv über ihre Situation beschweren. Schließlich zählten mehr als 90 Prozent der Befragten „Belastbarkeit“ als wichtige Eigenschaft für den Beruf.

Das Sofi hat im Auftrag des Wissenschaftsministeriums die Studie „Die Hüter von Recht und Ordnung? Generationenwandel und institutionelle Kultur in der Justiz“ angefertigt. Befragt wurden Richter und Staatsanwälte der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Straf- und Zivilrecht) in Niedersachsen. Der Studie liegen 65 themenzentrierte Interviews, zwölf Gruppen-Interviews zu je vier Personen und 20 Experten-Interviews (zum Beispiel mit Gerichtspräsidenten) zu Grunde. Ferner wurden 2000 Richter und Staatsanwälte online zu ihren Lebensläufen und beruflichem Selbstverständnis befragt.

Mehr als 20 Prozent der Befragten antworteten. Das ist eine relativ gute Quote. Unter anderem auch deshalb, weil die Beantwortung des Fragebogens einige Zeit in Anspruch nahm. „Das Justizministerium hat unsere Studie unterstützt, auch deshalb dürfte der Rücklauf der Fragebögen so gut gewesen sein“, sagt Projektleiter Professor Berthold Vogel.

