Hannover

35 Seiten mit insgesamt neun Forderungen hatten die Students for Future dabei, als sie am Dienstagvormittag auf den Präsidenten der Leibniz Universität Hannover, Volker Epping, trafen. „Wir fordern die LUH auf, ressourcenschonend zu agieren und die Netto-CO2-Emissionen sogar schon bis 2030 auf Null zu reduzieren“, sagte Marte Hennigsen von der Studenten-Gruppe, die sich der Fridays-for-Future-Bewegung angeschlossen hat.

Die 300 Studierenden haben sich bei der Vollversammlung im Juli genau überlegt, wie die Uni das schaffen soll. Unter anderem soll das Studentenwerk nur noch pflanzliche, regionale und saisonale Speisen anbieten und der Fuhrpark soll bis 2030 auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden werden (siehe Info).

Epping hatte gute Nachrichten: „Wir sind schon dabei umzustellen und werden bis 2025 nur noch Caddys fahren. Nur einen einzigen Wagen für Langstrecken müssen wir behalten.“ Außerdem habe er die Bewerber auf die Ausschreibung für die Sanierung des Uni-Gebäudes an der Appelstraße aufgefordert, in die neue Fassade Solarzellen zu integrieren.

„Ich habe selber Kinder und bald auch Enkelkinder – die Zukunft unseres Planeten liegt mir sehr am Herzen“, sagte Epping. Trotzdem könne er nur so viel bewirken, wie die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zuließen. Er hoffe, dass sich mit der Unterstützung der Studierenden etwas in der Politik bewege – insbesondere beim Finanzminister. „Ich werden schon Querulant genannt, weil ich immer für die Bereitstellung von mehr Ressourcen für den Klimaschutz kämpfe.“ Die Studierenden freute es, nannten seine Aussagen „erfreulich“. Auch Epping lobte die Studierenden und begrüßte deren Forderungen.

Die Forderungen Solidarität mit Fridays for Future: Die Uni soll die deutschlandweiten Forderungen von Fridays for Future beachten. CO2-Neutralität: Die Uni soll ressourcenschonend agieren und die Netto-CO2-Emissionen bis 2030 auf Null reduzieren. Wirtschaftsordnung: Die Studierendenschaft ist sich einig, dass die „derzeitige Wirtschaftsordnung des Kapitalismus auf uneingeschränktem Wachstum und der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht und in Frage gestellt werden muss, um Raum für alternative wirtschaftliche und gesellschaftliche Konzepte zu schaffen.“ Forderungen an die Lehre: Die Uni soll Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz stärker in der Lehre berücksichtigen. Forderungen an die Forschung: Bei der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten soll ein möglichst kleiner ökologischer Fußabdruck angestrebt werden. Forderungen an das Studentenwerk: In der Mensa sollen umweltfreundlichere Lebensmittel angeboten werden, dazu gehören: weniger tierische Produkte, mehr Regionalität und Saisonalität. Forderungen an das Präsidium: Die Mülltrennung soll auf dem gesamten Gelände ermöglicht werden, Wasserspender sollen installiert werden, Putzmittel sollen biologisch abbaubar sein und Erstsemester sollen Gutscheine für Mehrwegbecher erhalten. Forderungen im Bereich Energie und Gebäude: Students for Future fordern eine Verbesserung der Strombilanz. Solarenergie und Dachbegrünung soll installiert werden. Leuchtmittel sollen auf LED-Techniken umgestellt werden. Forderungen im Bereich Verkehr: Der Fuhrpark soll bis 2030 vollständig auf emissionslose Antriebe umgestellt werden.

3. Juli 2019: Studentische Vollversammlung der "Students for Future" im Audimax der Universität Hannover. Quelle: Christian Behrens

Eine Vertreterin der „ Fridays for Future Hannover“-Gruppe sah Eppings Aussagen kritisch. „Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie das Thema so ernst nehmen, wie es nötig wäre. Ich höre nur Ausreden und glaube nicht, dass Sie kämpfen“, sagte Vera Marx. Eppelt bezeichnete diese Einschätzung als fragwürdig: „Mir zu unterstellen, ich würde den Klimaschutz nicht ernst genug nehmen, finde ich völlig daneben.“

Die kleine Versammlung einigte sich darauf, dass die Uni ab sofort jährlich einen Bericht abliefere, in dem sie Rechenschaft über die die Fortschritte im Klimaschutz ablegt. „Das war ohnehin geplant“, versicherte Epping.

Von Josina Kelz