Wechsel an der Spitze des Studentenwerkes Hannover: Morgen, Dienstag, gibt Eberhard Hoffmann die Leitung an Michael Knüppel ab, der dann ab dem 1.September neuer Geschäftsführer ist. Eberhard Hoffmann verabschiedet sich in den Ruhestand.

Hoffmann setzte sich vor allem für günstigen Wohnraum ein

Eberhard Hoffmann leitete das Studentenwerk 30 Jahren und entwickelte es zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen. Er stärkte die soziale Ausrichtung des Studentenwerks durch die Einrichtung einer Sozialberatung und die Schaffung vielfältiger Unterstützungsangebote unter anderem für internationale Studierende. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war das Engagement für die Schaffung von mehr günstigem studentischen Wohnraum in Hannover. In den letzten fünf Jahren sind so über 400 zusätzliche Wohnheimplätze entstanden. Auch den Bereich der Hochschulgastronomie prägte er durch einen kontinuierlichen Ausbau der Infrastruktur und des Angebots. Heute kochen die Mensen in Hannover überwiegend Zusatzstoffe und bieten vielfältige vegetarische und vegane Speisen an – auf vielfachem Wunsch der Studierenden.

Der neue Geschäftsführer Michael Knüppel ist eine interne Lösung, seit 2014 ist er als Hauptabteilungsleiter Finanzen, Bau und Informationstechnologie und Vertreter des Geschäftsführers im Studentenwerk Hannover tätig. Davor war er mehrere Jahre Prokurist und Kaufmännischer Leiter bei einem größeren Unternehmen in der Region Hannover. Die Arbeit seines Vorgängers will Knüppel fortsetzen wie etwa weiter günstigen studentischen Wohnraum zu schaffen und die vorhandenen Wohnheime größtenteils grundsanieren – im Durchschnitt sind die Unterkünfte des Studentenwerks 40 Jahre alt. Bei der Hochschulgastronomie will das Studentenwerk den Nachhaltigkeitsgedanken weiter ausgebaut, gleichzeitig sollen dort aber auch neue Konzepte getestet werden – auch als Reaktion auf die Corona-Krise und die damit verbundene Online-Lehre.

Michael Klöppel gilt als erfahren und engagiert

„Wir freuen uns, dass wir mit Michael Knüppel einen erfahrenen und engagierten Geschäftsführer gewonnen haben. Mit seiner fundierten ökonomischen Expertise wird er das Studentenwerk Hannover gut durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bringen“, so Gerhard Greif, Vorsitzender des Verwaltungsrates. „Gleichzeitig möchten wir uns bei Eberhard Hoffmann für seine langjährige und überaus erfolgreiche Arbeit bedanken.“

Das Studentenwerk Hannover mit seinen 360 Beschäftigten kümmert sich um rund 48.000 Studierende in Hannover. Es betreibt Mensen und Cafeterien und unterhält Studentenwohnheime. Darüber hinaus gibt es Beratungsleistungen rund um soziale Themen im Studium. Auch für die BAföG-Förderung ist das Studentenwerk zuständig.

