Protest gegen steigende Semesterbeiträge

Hannover

Vegetarisches Menü: Erbseneintopf. Fleischmenü: Erbseneintopf. Nachtisch: Erbseneintopf. So eintönig sah der Speiseplan in der Studentenwerk-Mensa am Dienstag aus. Eine symbolische Aktion des Bündnisses SOS Studiwerk, um vorzuwarnen, wie das Speiseangebot künftig jeden Tag aussehen könnte.

Das befürchtet das Studentenwerk und die Studentenvertreter jedenfalls, „wenn das Land uns weiter im Stich lässt“, so Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Die Kritik: Die Finanzhilfe des Landes stagniert seit 2014 – trotz steigender Studierendenzahlen und Personalkosten.

Mehr Studenten, Sanierungsstau in den Wohnheimen

Wohnraum für die Studenten fehle hingegen und in den Wohnheimen herrsche Sanierungsstau. Trotzdem wolle das Land die Finanzhilfe in den kommenden drei Jahren nicht anheben. Angekündigte Mittel für Sanierungen blieben aus.

Das ginge zu Lasten der Studenten, die einen immer größeren Anteil zur Finanzierung tragen müssten. „Die Rechnung der Landesregierung lautet, dass Studierende, deren Einkünfte unter dem Hartz-IV-Niveau liegen, für die Sanierung und den Neubau von Unterkünften zahlen müssen“, klagen die Studentenvertreter.

Die Mieten steigen, die Preise für das Mensaessen wurden bereits angehoben – und der Semesterbeitrag für das Studentenwerk wird im kommenden Wintersemester um 30 Euro erhöht. Damit zählen die Beiträge zu den höchsten in Deutschland. „Die Studierenden müssen für ihre soziale Infrastruktur selber bezahlen – doch wie sollen wir forschen, wenn wir nicht wohnen und essen können?“, so Julian Schrenk von der Landesastenkonferenz.

Das fordert der studentische Protest

Eintöniger Speiseplan: Die Studenten Nils Bode (19) und Leonhard Wujek (19) geben sich für den Protest gerne mit Eintopf zufrieden. Quelle: Samantha Franson

„Wir machen es deswegen heute mal wie das Land – und kochen auf Sparflamme“, erklärte er die Protestaktion am Dienstag. Mit dem Protest wollen die Studenten eine Aufstockung der Finanzhilfe für die Studentenwerke um 25 Prozent und eine anschließende jährliche Erhöhung um drei Prozent. Außerdem soll das Land ein Sonderprogramm zur Sanierung der Wohnheime auflegen – so wie es Wissenschaftsminister Björn Thümler im Dezember 2017 im Landtag angekündigt habe. Bündnis SOS Studiwerk heißt die Kampagne, die mit dem Eintopf-Protest ihren Auftakt feierte. In ganz Niedersachsen gab es am Dienstag Protestaktionen.

Das sagt die Politik

Und was sagt Thümlers Ministerium dazu? „Die Finanzhilfe des Landes an die Studentenwerke ist keine Bedarfsfinanzierung, sondern eine staatliche Grundfinanzierung.“ Und weiter: „Bauunterhaltung und Sanierung der im Eigentum der Studentenwerke stehenden Wohnheime sind originäre Aufgaben der Studentenwerke.“ Außerdem liege Niedersachsens Finanzhilfe deutlich über dem Bundesdurchschnitt der Landeszuschüsse.

Von Josina Kelz