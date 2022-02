Hannover

Studierende in Hannover müssen sich auf steigende Mietpreise einrichten. Laut einer bundesweiten Untersuchung kosteten WG-Zimmer hier im Januar im Durchschnitt 375 Euro Komplett-Miete, inklusive Nebenkosten. Da ist deutlich mehr als in den Vorjahren – und so hoch wie nie zuvor. Seit 2013 analysiert das Moses-Mendelssohn-Institut in Berlin die Marktlage in Universitätsstädten mit mehr als 5000 Studierenden. Dazu wertet es die Angebote für WG-Zimmer auf dem großen Immobilienportal WG-gesucht.de aus. Damals kam Hannover noch auf einen Angebotspreis von im Schnitt 300 Euro.

Corona hatte Mietpreisanstieg gedämpft

Corona hatte den Mietpreisanstieg 2020 und 2021 bundesweit ausgebremst. Studierende blieben teils in ihren Heimatstädten, weil das Studium oft online lief. In Hannover lagen die Preise für die angebotenen WG-Zimmer im September 2019 und 2020 bei durchschnittlich 370 Euro, im Herbst 2021 war der Mietpreis auf 360 Euro abgesackt. Nun machen sich steigende Energiepreise und die verstärkte Rückkehr an die Unis bemerkbar.

Das Moses-Mendelssohn-Institut veröffentlicht seine Analyse im Normalfall jährlich zum Start des Wintersemesters. „Wir haben zum Jahreswechsel aber eine deutliche Veränderung auf breiter Front festgestellt“, sagt Mitarbeiter Wolfgang Ludwig. Die Sonderauswertung für Januar 2022 in 97 Hochschulstädten ergibt einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Kosten für studentisches Wohnen.

Studierende zahlen mehr für WG-Zimmer

Im bundesweiten Schnitt müssen Studierende nun mit 414 Euro Wohnkosten rechnen, wenn sie sich eine neue Bleibe suchen. Spitzenreiter ist München mit 680 Euro, gefolgt von Frankfurt (550 Euro) Berlin und Hamburg mit jeweils 500 Euro sowie Stuttgart (490 Euro). Preiswerte WG-Zimmer finden Studierende dagegen in ostdeutschen Städten wie Wismar (270 Euro), Chemnitz (256 Euro) oder Cottbus (230 Euro).

Der deutliche Preisanstieg trifft ganz unterschiedliche Uni-Standorte, Metropolen ebenso wie kleinere Städte. „Somit ist das ein umfassender und starker Trend“, sagt Stefan Brauckmann, Direktor am Moses-Mendelssohn-Institut. „Viel deutet darauf hin, dass dies nur der Anfang einer deutlichen Preissteigerungswelle beim studentischen Wohnen ist.“

Knapperes Angebot durch längere Regelstudienzeit

Eine Ursache für die anziehenden Preise ist womöglich auch die Verlängerung der Regelstudienzeit durch die Bundesländer. Weil die Teilnahme an Vorlesungen und Seminare wegen Corona erschwert war, bekommen die Studierenden mehr Zeit für ihr Studium. Damit könnte die Zahl der Bewerber auf dem studentischen Wohnungsmarkt steigen.

Die finanzielle Belastung der Studierenden erhöht sich zusätzlich durch die anziehende Teuerung, insbesondere bei den Energiekosten. „Es ist unbestritten, dass sich dies bei Studierenden sowie insgesamt bei Geringverdienenden vergleichsweise stärker bemerkbar macht“, sagt Brauckmann. Er kritisiert, dass der Heizkosten-Zuschuss für Bafög-geförderte Studierende laut Beschluss der Bundesregierung geringer sein soll als bei Wohngeld-Empfängern.

