Hannover

Rund 38 Prozent der Menschen in Hannover haben einen Migrationshintergrund, das sind in absoluten Zahlen knapp 207.000 Menschen. Doch im Verwaltungsapparat der Stadt spiegelt sich diese Vielfalt Hannovers, wo Menschen aus mehr als 180 Nationen zusammenleben, kaum wider. Die SPD im Rat will die strukturelle Diskriminierung aufbrechen und fordert eine verbindliche Migrantenquote für die Verwaltung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Stadt hatten Ende 2019 lediglich 1725 der 11.601 Beschäftigten in der Verwaltung einen Migrationshintergrund, das sind 14,87 Prozent. Der Großteil von ihnen sind Frauen. Doch die Verteilung auf niedrigere und höhere Positionen ist dabei eklatant ungleich. So macht der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in den unteren und damit schlechter vergüteten Jobs zwar einen Anteil von 50 Prozent aus. Mit steigender Vergütungsgruppe nehme dieser Anteil aber rapide ab, so die Antwort der Stadt auf eine SPD-Anfrage. Demnach liegt der Beschäftigungsanteil in den Vergütungsgruppen ab E13 und A13 nur noch bei knapp fünf Prozent.

Anzeige

Keine Vielfalt in Hannovers Stadtverwaltung

Hülya Iri (46), integrationspolitische Sprecherin der SPD im Rat und selbst Kind türkischer Gastarbeiter, nennt diese Zahlen mit Blick auf die Chancengerechtigkeit nicht vertretbar, auch wenn sie „leider mit genau diesem Ergebnis gerechnet“ habe. „In Hannover leben 38 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, aber in unserer Verwaltung wird diese Realität einfach ausgeblendet. Dabei muss sich diese gesellschaftliche Vielfalt zwingend in der Verwaltung widerspiegeln, damit sich diese Menschen auch mitgenommen und als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft fühlen“, sagt die SPD-Frau. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie schwer es Migranten in der Gesellschaft noch immer gemacht wird: „Wir müssen immer mehr leisten, dürfen keine Fehler machen. Das fängt in der Schule an und hört eigentlich nie auf.“

SPD fordert Migrantenquote von mindestens 30 Prozent

Ihre Forderung: „Wir brauchen eine Migrantenquote von mindestens 30 Prozent auf allen Ebenen der Verwaltung, nicht nur für die unteren Jobs, sondern ganz besonders auch für die Führungsebene. Alle Menschen in dieser Stadt müssen die gleichen Chancen haben.“ Zudem fordert die Ratsfrau einen Fachbereich zur gesellschaftlichen Teilhabe. Iri: „Chancengerechtigkeit muss fest verankert werden. Dafür reichen nicht nur Lippenbekenntnisse.“ Rückendeckung bekommt sie dabei auch von Hannovers SPD-Chefin Ulrike Strauch: „Die aktuellen Zahlen bilden nicht die Vielfalt unserer Stadt ab. Die Verwaltung sollte weiblicher und bunter werden.“

Stadt kennt Problem, scheitert aber bisher an Lösungen

Die Stadt weiß, dass ihre Verwaltung kein Spiegel der Gesellschaft ist. „Menschen mit Migrationshintergrund sind insbesondere in höheren Entgeltgruppen und Führungspositionen unterrepräsentiert“, heißt es im Antwortschreiben. Nur wenige dieser Menschen würden den öffentlichen Dienst bislang als möglichen Arbeitgeber wahrnehmen. Um das zu ändern, habe man bereits mehrere Kampagnen gestartet, auch wurde „in der Personalauswahl interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation“ verankert. Hülya Iri stellt nüchtern fest: „Diese Maßnahmen sind richtig und wichtig, aber reichen allein offenbar nicht aus, um die Verwaltung vielfältiger zu machen. Nur eine verbindliche und dauerhafte Migrantenquote wird dieses Problem lösen.“

Von Britta Lüers