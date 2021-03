Hannover

Die Bundesnetzagentur hat sich auf einen verbindlichen Verlauf der Stromtrasse Südlink für Mittel- und Südniedersachsen festgelegt und die sogenannte Bundesfachplanung damit abgeschlossen. Für die Region Hannover heißt dies nun verbindlich: Das Erdkabel verläuft westlich von Hannover durch die Gebiete von Neustadt und Garbsen, Wennigsen, Ronnenberg und Springe. Nun legen die Netzbetreiber TenneT und TransnetBW im Planfeststellungsverfahren den genauen Verlauf der Erdkabel fest. Im Garbsener und Gehrdener Gebiet etwa gibt es noch Unklarheiten.

Südlink verläuft knapp 700 Kilometer von Norden nach Süden durch Deutschland. In den zurückliegenden Jahren habe es mehr als 19.000 Hinweise von Anliegern und Grundstücksbesitzern gegeben, „die wir alle beantwortet und in unsere Planungen aufgenommen haben“, so Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung der TransnetBW. „Wir werden auch in Zukunft frühzeitig und transparent informieren.“

Regionale Büros übernehmen nun die Planungen

Mit der Entscheidung steht jetzt ein durchgängiger, tausend Meter breiter Korridor für den Verlauf der Erdkabel von Schleswig-Holstein nach Bayern und Baden-Württemberg verbindlich fest. „Im nächsten Schritt erarbeiten wir die Anträge auf Planfeststellung, um den grundstücksgenauen Leitungsverlauf innerhalb des Korridors zu suchen“, teilte TenneT-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens am Freitag mit. Entlang der geplanten Strecke übernehmen nun regionale Planungsbüros jetzt die Detailplanung.

Suedlink wird als Erdkabel verlegt. Über den in 1,5 Meter Tiefe liegenden, je 15 Zentimeter dicken Kabeln wird ein bis zu 25 Meter breiter „Schutzstreifen“ freigehalten, auf dem kein Haus und keine Straße gebaut werden darf. Anders als bei Freileitungen sieht die Erdverkabelung keine Mindestabstände zu Wohnhäusern vor. In der Region Hannover hatte sich der Netzbetreiber bereits Anfang 2019 für einen Korridor westlich von Hannover entschieden. Anfangs war noch eine Route östlich von Hannover favorisiert worden.

Garbsen plant das Baugebiet im Stadtteil Horst weiter

Nach Untersuchungen der Korridorvarianten hatte TenneT dann aber einen konkreten Erdkabelkorridor ermittelt, der Mensch und Natur so gering wie möglich belastet. Während sich im Osten der Region die Menschen freuten und ihren Widerstand abbrachen, fuhr er im Westen hoch, bildeten sich Bürgerinitiativen entlang der Alternativtrasse. Besonders aktiv mit Protestaktionen war die BI Garbsen gegen Südlink. Knackpunkt in Garbsen ist die Überlagerung der Trasse mit geplanten Häusern, beispielsweise Im Stühe in Horst.

„Die Planungen der Stadt werden durch die Trasse nicht beeinträchtigt“, sagte Stadtsprecher Benjamin Irvin am Freitag auf Anfrage. Es sei in dem einen Kilometer breiten Untersuchungskorridor ausreichend Raum, um sowohl Südlink als auch das Baugebiet realisieren zu können. Im Bereich von Neustadt hatten Naturschützer zunächst mancherorts Sorge um Milan und Eisvogel, Molche und Orchideen. Doch diese Bedenken habe TenneT ausräumen können. Ebenso sei für die Leineunterführung bei Basse eine gute Lösung gefunden worden, freuen sich Naturschützer inzwischen.

Landwirtschaftliche Praxisflächen sollen Erkenntnisse liefern

Sorgen gibt es bei Landwirten rund um Gehrden. Sie fürchten um den Zustand des guten Calenberger Bodens und durch die Erderwärmung negative Auswirkungen auf empfindliche Erdfrüchte. Dem tritt TenneT entgegen, indem das Unternehmen die Auswirkung der Erdverkabelung auf verschiedene Böden und landwirtschaftliche Kulturpflanzen testet, auch in der Region Hannover. „Mit wissenschaftlicher Begleitung werden an mehreren Standorten in Nord- und Süddeutschland Versuchsfelder über vier Jahre in landwirtschaftliche Praxisflächen eingebunden und von den Landwirten in der üblichen Weise mit bearbeitet“, sagte Tennet-Sprecher Alexander Schilling am Freitag gegenüber der NP.

Das Erdkabel-Projekt quer durch Deutschland hat gigantische Ausmaße: Von März 2017 bis März 2021 hatten TenneT und TransnetBW (zuständig für den südlichen Trassenabschnitt) ein 2.300 Kilometer langes Netz an möglichen Erdkabel-Korridoren in sechs Bundesländern und 39 Landkreisen gleichberechtigt detailliert untersucht. In bisher mehr als 200 Informationsveranstaltungen wurde mit Anliegern vor Ort diskutiert, 106 Tierarten genauer unter die Lupe genommen. Die für die Bundesfachplanung erarbeiteten Anträge umfassten insgesamt 6.000 USB-Sticks und 12.000 Ordner mit mehr als einer Million DIN A4-Seiten.

Von Andreas Voigt