Nichts geht mehr am Hauptbahnhof in Hannover. Komme ich nach Hause? Diese Frage haben sich vermutlich tausende Pendler gestellt, als sie die Verspätungshinweise auf den Anzeigetafeln gesehen haben.

Seit etwa 20.15 Uhr sind als Vorsichtsmaßnahme die Bahnsteige der Gleise 10 bis 13 gesperrt. Es kommt zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Auf den Bahnhofstafeln und im Internet informiert die Deutsche Bahn über die Einschränkungen. Passagiere werden gebeten, vor der Abfahrt ihre Verbindung zu prüfen.

15.000 Volt in den Oberleitungen

Wie die Bundespolizei in Hannover auf Anfrage mitteilte, sei der Strom in den Fahrdrähten gegen 19.27 Uhr abgestellt worden. „Zwischen Gleis 11 und Gleis 12 ist es zu einem Funkenschlag gekommen“, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei etwa 150 Meter in Richtung Hamburg vor den Bahnsteigen passiert. Bahnseitig werde der Strom dann abgestellt. „Es kann immer noch eine Restspannung vorhanden sein, deshalb kann man auch nicht sofort an den Draht“, so der Sprecher.

Die Feuerwehr ist im Einsatz. Ein Trafohäuschen sowie ein Teil der Oberleitungen sollen Feuer gefangen haben. Da die Oberleitungen 15.000 Volt Spannung bei 1000 Ampere führen, deute dies auf den Funkenschlag hin. Zeugen berichteten von lauten Knallgeräuschen – wie bei einer Explosion.

Wie die Bundespolizei mitteilt, kann ein Vogel der Auslöser gewesen sein, der sich zwischen Fahrdraht und Isolator aufgehalten hat. „Die Ursache steht in diesem Fall jedoch noch nicht fest“.

Es ist weiter mit Behinderungen im Zugverkehr zu rechnen.

