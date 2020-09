Wegen eines Funkenschlages ist es am Dienstagabend am Hauptbahnhof Hannover zu erheblichen Behinderungen gekommen. Ein Teil der Oberleitung stand in Flammen, die Feuerwehr war Einsatz. Die Bahnsteige der Gleise 10 bis 14 waren zunächst gesperrt. Zahlreiche Zugverbindungen zwischen Celle, Hildesheim und Hannover fielen aus. Es fuhren Ersatzbusse.