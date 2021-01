Strom aus der Hausfassade: Team der Uni Hannover startet Forschungsprojekt

Hannover

“Die Photovoltaik ist ein wichtiger Teil der Strategie für eine erfolgreiche Energiewende“, ist Lukas Baumgärtel (28) überzeugt. Dafür sei der alleinige Einsatz auf Dächern jedoch nicht ausreichend. Der 28-Jährige ist Teil eines sechsköpfigen Teams der Leibniz-Uni Hannover (LUH), das in einem Verbundprojekt gebäudeintegrierte Photovoltaik-Systeme erforscht. Unter der Leitung von Katharina Klemt-Albert, Leiterin des Instituts für Baumanagement und Digitales Bauen, werden dabei auch Hausfassaden in den Fokus genommen.

Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern ist bereits weit verbreitet. Das Problem: Die reine Nutzung der Dachfläche reiche jbei gewerblich genutzten Gebäuden nicht für die Deckung des Energiebedarfs aus, erklärt Klemt-Albert. Die Lösung: Fassadenflächen müssen in die Energieversorgung eingebunden werden. Doch diese blieben bislang großteils noch ungenutzt. Der Grund: Eine flächige Montage an Fassaden würde in Bezug auf die „Ästhetik sowie die Planung und Installation“ als kritisch eingestuft, so die Projektleiterin.

Dänischer Pavillon dient als Reallabor

Mit dem neuen Projekt will das Forschungsteam dies ändern und „die Akzeptanz und Anwendung solcher Systeme erhöhen“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Baumgärtel. Für das Projekt dient eine Fassadenfläche des dänischen Pavillons auf dem Messegelände als Demonstrationsgebäude und Reallabor. An ihr will das Team Daten über den gesamten Lebenszyklus eines solchen Photovoltaik-Systems sammeln. Vermutlicher Startschuss für das Reallabor: „Ende des zweiten Quartals“, schätzt der 28-Jährige.

Virtuell: Das Forschungsteam der Leibniz-Uni arbeitet auch in einem Digitallabor. Quelle: FBG/C.Bierwagen

Mithilfe der sogenannten Building Information Modeling (BIM) Methode werden diese Informationen – wie Energiegewinne etwal – in ein virtuelles Modell übertragen. Quasi einem digitalen Zwilling der Anlage. Im Digitallabor sollen diese Daten später fortlaufend analysiert und ausgewerteten werden, um die Praxistauglichkeit dieser Systemen zu optimieren, so Baumgärtel: „Dazu werden optisch ansprechende Photovoltaik-Oberflächen die Fassaden ästhetisch aufwerten.“

Projekt wird mit 2,4 Millionen Euro gefördert

Dem Verbundprojekt, das für drei Jahre vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 2,4 Millionen Euro gefördert wird, gehören neben dem Uni-Forschungsteam auch Partner aus Industrie und Wissenschaft an. Dazu zählen etwa das Institut für Solarenergieforschung, das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung, das Architekturbüro Lang Hugger Rampp, der Photovoltaik-System-Hersteller „Blue Energy Systems“ sowie der Energiemanagementsystem-Entwickler „nD-Enerserve“.

Als assoziierter Partner unterstützt das Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus – es stellt das Demonstrationsgebäude auf dem Messegelände in Hannover für die Forschung zur Verfügung. Baumgärtel ist sich sicher: „Die gebäudeintegrierte Photovoltaik hat das Potenzial, bislang ungenutzte Fassadenflächen zur nachhaltigen Energiegewinnung zu aktivieren.“

Von Jens Strube