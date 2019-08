Hannover

Genau in der Kurve Wolfstraße/Am Schafbrinke in Waldheim lag sein Elternhaus. Vor eineinhalb Jahren ließ es Matthias Wilkening abreißen, um Platz für die Erweiterung seines Pflegeheims zu schaffen. Zehn Millionen Euro will er investieren, mehr als 30 neue Arbeitsplätze sichern. Doch der Nachbar klagt.

Jede F...