Ist das Kunst? Streit um Foto endet mit Vergleich

HANNOVER

So ein klein wenig eitel ist der Musiker des Niedersächsischen Staatsorchesters dann doch. Sein Alter wollte er nach der Verhandlung im Arbeitsgericht Hannover am Donnerstag nicht verraten. Mit dem Vergleich war der Kläger aber zufrieden.

Der Musiker haderte mit seinem Foto in der „Spielzeit 2019/20“. In der Ankündigung des 2. Sinfoniekonzerts (Bruckner, Sinfonie Nr. 8 c-Moll, Fassung Haas) war er mit seinen Kollegen abgelichtet worden. Der Fotokünstler Sven Marquardt hatte den Kläger seitlich blickend mit halb geschlossenen Augen abgelichtet. Das gefiel dem Kläger nicht.

Persönlichkeitsrechte verletzt?

Und in der Tat: Auf dem Foto sieht der Bratschist etwa 15 Jahre älter aus und wirkt fülliger. Gleichzeitig kann man aber sagen, der Fotograf hat seinem Künstler-Kollegen markante Züge in die Sepia-Aufnahme gelegt, über die er im wahren Leben eher weniger verfügt. Was ist also Kunst? Christiane Hein, Sprecherin des Staatsorchesters, hat da eine eindeutige Meinung. Da Sven Marquardt analog fotografiert habe, handle es sich um Kunstwerke, die nicht ohne Weiteres verändert werden dürften.

Kunst hin oder her: Vor dem Arbeitsgericht klagte der Musiker, weil er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Es habe keine Möglichkeit gegeben, das Foto vorher anzusehen. Und am Donnerstag gab es einen Vergleich. Der Musiker nimmt weiterhin an Foto-Shootings teil. Der Arbeitgeber leitet die Fotos an den Orchestervorstand weiter. Und die Bilder dürfen den einzelnen Orchester-Mitgliedern gezeigt werden. Ein Veto-Recht gibt es nicht für einzelne Künstler. Auch der Orchester-Vorstand habe laut Tarifvertrag kein Vetorecht, erklärte Anwalt Joachim Benclowitz für das Niedersächsische Staatsorchester.

Kein Schadensersatz für das Foto

Einen „Schadensersatz“ bekam der Bratschist nicht. Er hatte 2500 bis 5000 Euro gefordert. Letztendlich brachte es der Direktor des Arbeitsgerichts Kilian Wucherpfennig auf den Punkt: „Viel Wind um eine kleine Geschichte.“

Doch der Kläger meinte, dass die Stimmung im Orchester schlecht sei. Es habe keine Möglichkeit gegeben, die Fotos vor der Veröffentlichung anzuschauen. Auch andere Musiker seien mit den Ergebnissen Marquardts (auch bekannt als Türsteher des bekannten Hauptstadtclubs „Berghain“) nicht zufrieden gewesen. Schaut man auf das Bild, klingt das nachvollziehbar. Einige Musiker sind teilweise oder fast ganz verdeckt. Aber nur er habe sich getraut, dagegen vorzugehen, sagte der Kläger ganz uneitel.

Von Thomas Nagel