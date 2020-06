Streit um unangeleinte Hunde in Hannover eskaliert: Frau (60) mit Pfefferspray angegriffen

Hannover

Fieser Angriff mit Pfefferspray: In Herrenhausen ist ein Streit zwischen zwei Frauen so eskaliert, dass eine 60-Jährige durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Fall bereits am Donnerstag, 23. April. Bei der Auseinandersetzung ging es um die Anleinpflicht von Hunden.

An jenem Tag traf die 60-Jährige gegen 15.45 Uhr nahe der Graft im Bereich des Gehweges an der Straße Am Großen Garten auf eine 35-Jährige. Sie war mit zwei Hunden unterwegs und wurde von der Älteren angesprochen, weil die Vierbeiner nicht angeleint waren.

Beleidigung und Pfefferspray-Attacke

Laut Polizei beleidigte die Jüngere die 60-Jährige und attackierte sie mit dem Pfefferspray. Zudem beschädigte sie das Fahrrad der Frau. Anschließend flüchtete die Angreiferin.

Ganz in der Nähe des Tatortes wurde sie von Polizisten angehalten. Gegen die 35-Jährige läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Suche nach Ersthelferinnen

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511/1093817 zu melden. Die Ermittler sind insbesondere auf der Suche nach zwei Ersthelferinnen, die sich unmittelbar nach dem Übergriff um die 60-Jährige kümmerten und ihr Wasser zum Ausspülen der Augen besorgten.

Von Britta Mahrholz