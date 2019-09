Streit um die Regionsumlage: Dafür brauchen die Kommunen das Geld

Hannover

Der Streit um die Regionsumlage bricht nicht ab. Die Bürgermeister der Kommunen in der Region Hannover sind verärgert über die hohen Beträge, die sie an die Region zahlen müssen und drohen dem Regionspräsidenten, Hauke Jagau, sogar mit einer Klage.

Die Bürgermeister fordern eine Senkung der Umlage, damit sie ihre eigenen Ausgaben innerhalb der Kommune weiterhin stemmen können, ohne diese weiter verschulden zu müssen. Doch wofür benötigen die Kommunen dringend Geld und welche Projekte müssen zurückgestellt werden, weil die Kommunen es sich einfach nicht leisten können? Wir haben bei einigen Bürgermeistern im Umland nachgefragt.

Laatzen : Diverse Gebäude müssen erneuert werden

Die Stadt Laatzen sieht sich vor allem mit baulichen Herausforderungen konfrontiert. „Die Gebäude-Situation in der Stadt ist fürchterlich“, sagt Matthias Brinkmann, Pressesprecher der Stadt Laatzen. Diverse städtische Gebäude seien marode, zu klein oder einfach in die Jahre gekommen, darunter viele Schulen, aber zum Beispiel auch das Rathaus, das neu gebaut werden soll. Daher müsse die Stadt derzeit vor allem in Neu-, Um- und Anbauten investieren.

Neben drei neuen Kitas, die in der Stadt entstehen, und diversen Schulen, die saniert oder erweitert werden müssen, ist plant Laatzen derzeit das größte Neubauprojekt seit Jahren in der Stadt: das neue Schulzentrum in Laatzen-Mitte. Die Kosten für das Projekt, das 2023 abgeschlossen sein soll, schätzen Gutachter auf über 40 Millionen Euro. „Bildung und Betreuung sind bei uns die Themen, die Priorität haben“, sagt Brinkmann. „Dazu gehört natürlich auch die personelle und soziale Komponente, aber erst einmal brauchen wir genug Platz für alle Kinder und Schüler“, sagt Brinkmann.

Neustadt: Große Fläche bedeutet viel Sanierungsbedarf

Die Schul-Problematik ist auch in Neustadt am Rübenberge bekannt. „Unsere Schulen sind größtenteils aus den Fünfziger- und Siebziger-Jahren. In diese müssen wir jetzt erheblich investieren, damit dort so unterrichtet werden kann, wie es für das 21. Jahrhundert üblich sein soll“, sagt Bürgermeister Uwe Sternbeck ( Bündnis 90/Die Grünen). Allein die Kosten für die Sanierung des Schulzentrums Süd und der Leineschule, die momentan anstünden, lägen im zweistelligen Millionenbereich, bemerkt er. So werde vor allem der Ausbau von Schulen und Kitas die Stadt in der Zukunft beschäftigen. „Hinzu kommt, dass auch die Personalkosten im Betreuungsbereich in den vergangenen fünf Jahren um 80 Prozent gestiegen sind“, sagt der Bürgermeister.

Doch die flächenmäßig größte Stadt in der Region Hannover hat noch ein ganz anderes Problem. „Wir haben knapp 1000 Kilometer Straßen und Wege in der Stadt. Davon sind 86 Prozent sanierungsbedürftig“, sagt Sternbeck. Wegen seiner Größe hat Neustadt außerdem insgesamt 29 Ortsfeuerwehren – von denen fast jede sanierungsbedürftig ist. „Wir haben einen Prioritäten-Katalog, in dem steht, welche Feuerwehrhäuser wann dran sind – in diesem Jahr bauen wir die Feuerwehrhäuser in Eilvese und Otternhagen neu.“ Gleichzeitig entsteht in Neustadt-Mitte ein neues Feuerwehr-Zentrum, das die Stadt gemeinsam mit der Region finanziert. Die anderen müssten warten.

Seelze : Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt

In Seelze macht sich vor allem die stetig steigende Einwohnerzahl im Haushalt bemerkbar. „Die Nähe zu Hannover ist für uns Fluch und Segen zugleich“, sagt Bürgermeister Detlef Schallhorn ( SPD). Seit 2007 stieg die Einwohnerzahl der Stadt von 31.000 auf knapp 37.000. „Das macht sich natürlich an allen Ecken bemerkbar. Früher hat es zum Beispiel ewig gedauert, bis Baugrundstücke verkauft waren, heute geht das ruck zuck“, sagt Schallhorn. Die Infrastruktur der Stadt sei aber noch nicht darauf ausgelegt so viele Menschen zu versorgen. „Alleine im Kita-Bereich hat sich unser Etat im Haushalt im vergangenen Jahr verdoppelt“, bemerkt der Bürgermeister.

Das Problem seien weniger marode Bauten, die saniert werden müssten, als die Notwendigkeit von neuen Gebäuden. „Krippen, Kitas und Schulen sind Mangelware in Seelze. Wir sprechen hier von Investitionen von insgesamt knapp 200 Millionen Euro“, sagt Schallhorn. „Wir haben gar kein Geld, um über so Spielereien wie Seniorenspielplätze oder ähnliches überhaupt nachzudenken oder in Straßensanierungen zu investieren“, sagt Schallhorn. Dass der Rat der Stadt dementsprechend zurückhaltend agiere, rechne er seinen Kollegen hoch an.

Wedemark: Fast alle Feuerwehren müssen saniert werden

In der Wedemark ist vor knapp zehn Jahren ein neues Schulzentrum entstanden. „Dadurch haben wir vielleicht einen größeren Spielraum als andere Kommunen, wenn es um die Schulsanierung geht“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski ( SPD). „Trotzdem müssen wir jede Menge investieren, um Vorgaben wie Ganztagsschulen, flexible Einschulungszeiten und kostenfreie Kita-Plätze zu realisieren.“ Ein Kitaplatz koste die Kommune fast 1000 Euro im Monat. „Der Bund oder das Land beschließt solche Änderungen, aber die Finanzierung bleibt letztendlich an den Kommunen hängen“, sagt Zychlinski.

„Dadurch haben wir trotz steigender Steuereinnahmen, auch steigende Ausgaben und Verschuldungen.“ Eine Deckelung der Regionsumlage könne zumindest einen größeren Spielraum für solche Ausgaben schaffen. Vielmehr als die Schulsanierung sei aber die Feuerwehr ein Dauerthema, wenn es um notwendige Ausgaben in der Wedemark gehe. „Beinahe alle unsere Gerätehäuser und Fahrzeuge müssen saniert, erneuert oder umgebaut werden“, sagt der Bürgermeister. Erst kürzlich nahm die Gemeinde vier neue Fahrzeuge für die Feuerwehr in Betrieb. „Wir können leider nicht allen Feuerwehren gerecht werden und müssen unsere Prioritätenliste abarbeiten.“

Wunstorf : Ohne Hallen können die Schüler keinen Sport treiben

„Auch in Wunstorf verschlingen Neubauten und Sanierungen von Schulen wahnsinnig viel Geld“, sagt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU). Vor allem viele Sporthallen in Wunstorf seien sanierungsbedürftig. Insgesamt übersteige der Bedarf für Schulen, Kitas und Sportstätten 50 Millionen Euro. „Aber das sind ja notwendige Dinge. Wir können nicht einfach sagen ’Das machen wir nicht’. Dann stehen die Schüler ohne Sporthallen da.“

So wie die Städte hätte auch die Region wichtige Aufgaben, die finanziert werden müssten, aber die Bedarfe beider Seiten müssten nun einmal ausgeglichen sein, sagt Eberhardt. „Schulen, Kitas und Infrastrukturen liegen nun einmal bei den Kommunen und es muss gewährleistet sein, dass diese auch bezahlt werden können, damit die Städte sich nicht immer weiter verschulden.“ Mit den immer neuen Vorgaben des Landes kämen auch immer neue Ausgaben und erhebliche Belastungen auf die Kommunen zu. „Die Schulbausanierung macht allen Kommunen schwer zu schaffen“, sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister der Regionskommunen.

