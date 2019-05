Hannover

Die neuen gendergerechten Sprachregeln, die Stefan Schostok noch in seiner Amtszeit als Oberbürgermeister eingeführt hat, lehnt die AfD in Hannovers Rat strikt ab. Nun gibt es Streit, weil die Stadt in Protokollen auch in Aussagen von AfD-Vertretern den umstrittenen Gender-Stern einfügt.

Im Bauausschuss weigerte sich jüngst AfD-Ratsherr Reinhard Hirche dem Protokoll einer Sitzung im Februar seine Zustimmung zu geben. „Ich rede nicht mit Gender-Stern“, betonte er und forderte, dass das Protokoll geändert wird.

Stadt will AfD-Beiträge weiter gendern

Konkret ging es um eine Diskussion um einen Antrag der CDU, die der Stadt verbieten wollte, Diesel-Fahrverbote vorzubereiten. Die Stadt gab einen Beitrag Hirches wie folgt wieder: „Seiner Ansicht nach werde die Bevölkerung verunsichert. Jede*r sage etwas Anderes“. Das Sternchen will der AfD-Mann, der in der vergangenen Woche beim Plakatieren von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt wurde, nun streichen lassen.

Die Stadt jedoch lehnt das ab. „Die Protokolle geben generell Redebeiträge in indirekter Rede wieder und werden daher nach den Regeln der Verwaltung gegendert“, erklärt Sprecherin Konstanze Kalmus. Bei ausdrücklichen Zitaten würde allerdings auf die wortgetreue Formulierung der Sprechenden geachtet.

Hirche will das nicht hinnehmen. „Ich lehne diese Sprachregeln ab. Man muss nicht jeden ideologischen Unsinn mitmachen“, sagte er der NP. Er bestehe darauf, „dass die Protokolle vernünftig geschrieben werden“. Die Mitarbeiter in der Verwaltung, die die neuen Sprachregeln umsetzen müssten, täten im Leid, so Hirche, der das Thema auf die Tagesordnung der Geschäftsordnungskommission des Rates setzen lassen will. In dieser wird der Umgang im Rat und seinen Gremien geregelt.

Von Christian Bohnenkamp