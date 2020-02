Streit um Sitzplatz im Zug nach Hannover eskaliert: Schläge und kaputte Brille

Hannover

In einem ICE ist auf der Fahrt nach Hannover ein Streit um einen Sitzplatz so eskaliert, dass die Bundespolizei eingreifen musste. Ein Fahrgast (58) aus Celle hatte sich in ein Abteil gesetzt, obwohl andere Passagiere ihm erklärten, dass alles besetzt sei. Der 58-Jährige berichtete hinterher der Bundespolizei, dass er zwei Schläge ins Gesicht einstecken musste. Dabei sei auch seine Brille zu Bruch gegangen.

Wie Bundespolizeisprecher Martin Ackert am Sonntag mitteilte, spielte sich der Vorfall am Freitag im Intercity-Express von Göttingen nach Hannover ab. Gegen 13.50 Uhr setzte sich der Celler in ein Sechs-Personen-Abteil, in dem sich vier Reisende aus dem Raum Fulda befanden. Sie erklärten dem 58-Jährigen, dass sie das gesamte Abteil reserviert hätten.

„Rustikale Auseinandersetzung“

Der Celler wollte das nicht glauben und blieb einfach sitzen. Daraufhin kam es laut Ackert „zu einer rustikalen Auseinandersetzung“.

Zunächst eskalierte die Situation verbal, dann – so berichtete der 58-Jährige später Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover – musste er zwei Schläge ins Gesicht einstecken. Täter soll ein 52-Jähriger aus Niederaula ( Hessen) gewesen sein. Bei dem Angriff sei auch die Brille des Cellers kaputt gegangen.

Abteil war reserviert

„Der Mann erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung“, so Ackert. Wie sich später herausstellte, hatten die vier Reisenden tatsächlich das komplette Sechs-Personen-Abteil in dem ICE reserviert.

Von Britta Mahrholz