Hannover

Wie geht es weiter in der Eichstraße? Seit Anfang vergangener Woche geht das Ordnungsamt hier gegen das halbseitige Parken auf dem Bürgersteig vor. Dieses war laut Anwohnerinnen und Anwohnern zuvor jahrzehntelang toleriert worden, erlaubt ist es an dieser Stelle aber nicht. 55 Euro kosten die Strafzettel jeweils, die das Ordnungsamt hier an viele Windschutzscheiben geklemmt hat.

Bezirksbürgermeister sieht Situation positiv

Die aktuellen Kontrollen gehen nicht nur auf Beschwerden, sondern auch auf einen Beschluss des Bezirksrats Mitte zurück, in dem eine konsequente Ahndung solcher Parkverstöße gefordert wird. Bezirksbürgermeister Jannik Schnare (Grüne) verteidigt das Vorgehen. „Sicherlich hätte man das im Vorfeld kommunizieren können, aber nicht müssen“, sagt Schnare. „Wer falsch parkt, muss mit Konsequenzen rechnen.“ Er sehe die Situation positiv, weil der Gehweg jetzt in ausreichender Breite nutzbar sei, sagt Schnare. „Ich hoffe, dass es sich so einpendelt, dass das von den Parkenden weiter beachtet wird.“

Was ist aber mit den von Anwohnerinnen und Anwohnern geäußerten Bedenken, dass die Straße zu eng werde, wenn alle darauf parken? „Verwaltung und Politik werden die Situation weiter beobachten“, sagt Schnare. Er gehe davon aus, dass es mit gegenseitiger Rücksichtnahme gut funktionieren werde. Falls die gesetzlich vorgeschriebene Fahrbahnbreite von mindestens 3,05 Meter an einigen Stellen unterschritten werde, müsste über weitere Maßnahmen beraten werden.

Auch die Stadt verteidigt das Vorgehen Die Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe von Betroffenen, dass das Vorgehen in der Eichstraße nicht angemessen sei und dass vor den Sanktionen Aufklärung hätte betrieben werden sollen. Sofern halbseitiges Parken durch Schilder nicht angeordnet sei, sei es verboten, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Wer dagegen verstoße, müsse jederzeit mit Ordnungsgeldern rechnen. „Dazu bedarf es auch keiner gesonderten Hinweise“, sagt Möller. Außerdem habe der Verkehrsaußendienst Parkverstöße in der Eichstraße „zu keinem Zeitpunkt toleriert“, sondern bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher Beschwerde überwacht und bestraft. „In den zurückliegenden Monaten gab es andere Schwerpunkte“, aber aufgrund aktueller Beschwerden sei jetzt wieder in der Eichstraße kontrolliert worden.

„Es werden Parkplätze wegfallen“

Der vom Bezirksrat beschlossene Antrag geht noch weiter: Bei zukünftigen Straßensanierungen soll das Gehwegparken auch da abgeschafft werden, wo es bisher erlaubt war. Generell werde es im Stadtteil weitere Orte geben, wo Parkplätze wegfallen, etwa durch die Velorouten, sagt Schnare. Er hält das für angemessen und glaubt, dass der Parkplatzdruck durch die gesellschaftliche Entwicklung auffangen lassen werde. „Der Trend geht weg vom Auto.“ Von 2017 bis 2020 sei die Zahl der in Mitte zugelassenen Privat-PKW um 10 Prozent gesunken.

Wenn man auch gewerblich benutzte Fahrzeuge miteinbezieht, sieht der Trend anders aus. Anfang 2017 waren in Mitte insgesamt 445 PKW pro 1000 Einwohnern zugelassen, Ende 2020 waren es mit 455 sogar leicht mehr. Schnare erwartet trotzdem, dass das Auto an Bedeutung verlieren wird. „In der Pandemie haben Fahrradverkehr und Fußverkehr zugenommen.“ Zudem hoffe er, dass durch weitere Verbesserungen auch der öffentliche Nahverkehr weiter gestärkt werde.

Von Yannick von Eisenhart Rothe