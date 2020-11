Hannover

Es ist das medizinische Personal, das während der Corona-Krise dafür sorgt, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Bilder, wie sie einst zu Beginn der Pandemie aus Italien und New York kursierten, sollen verhindert werden. Das galt bereits vor sieben Monaten und ist heute mindestens genauso wichtig – immerhin steigen die Infektionszahlen weiter. Dass das für die Fachkräfte in erster Linie Mehrarbeit bedeutet, ist angesichts des Fachkräftemangels kein Geheimnis. Dass nun aber die rot-schwarze Landesregierung mit ihrer Allgemeinverfügung zum zweiten Mal in der Pandemie bis zu 60 Wochenstunden erlaubt, stößt vielen Pflegekräften bitter auf.

Einer von ihnen ist Alexander Jorde. Der 24-Jährige ist Intensivpfleger in einem Krankenhaus in Hannover. Nicht selten werden dort auch Covid-19-Patienten behandelt, die beatmet werden müssen. Aus seinem Alltag weiß er: „Es gibt zwar freie Betten und Beatmungsgeräte, das hilft aber nicht, wenn es nicht genügend Pflegefachpersonal gibt, um alle Patienten zu behandeln. Die Politik hat den Sommer nicht genutzt, um mehr Personal zu mobilisieren.“ Die Pflegeprämie allein helfe nicht, um Fachkräfte zu gewinnen und die Branche zu motivieren, es brauche Anerkennung und ein Bewusstsein in der politischen Debatte. „Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit Jahren an der Belastungsgrenze. Corona hat die Situation vielerorts noch mal verschlechtert, immer mehr verlassen den Beruf oder reduzieren die Arbeitszeit drastisch. Die Allgemeinverfügung der Landesregierung macht das noch schlimmer“, ist Alexander Jorde überzeugt. Man brauche sich nicht wundern, wenn bald noch weniger Pflegepersonal an den Betten stehe.

Enttäuschung und Wut

Der Intensivpfleger wirkt enttäuscht, bisweilen sogar wütend, wenn er diese Worte sagt. Auch, weil die Debatte keine neuen Ansätze enthalte. Erneut wird darüber diskutiert die Personalgrenze herabzusetzen. Alexander Jorde, der selbst für zwei Intensivpatienten am Tag zuständig ist, weiß genau: „Es ist unverantwortlich, die Personaluntergrenzen aufzuheben. Einen Intensivpatienten zu betreuen ist unglaublich aufwendig, mehr als zwei ist gefährdend, für Patient und Personal.“

Damit ist er nicht alleine. Auch Nadya Klarmann, Präsidentin der Pflegekammer, die kurz vor ihrer Auflösung steht, ist überzeugt: „Irgendwann ist für die Kolleginnen und Kollegen die Grenze der Belastung erreicht und die Bombe platzt.“ Es könne nicht am einen Tag über die Arbeitszeit und am anderen Tag über die Mehrbelastung diskutiert werden.

Grüne und FDP unterstützen Kritik

Meta Janssen-Kucz (Grüne) kann die Sorgen der Pflegekräfte verstehen. Sie nennt die Allgemeinverfügung der Landesregierung „feige“. Sie habe verpasst, im Sommer nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. „Das Vorgehen ist die Androhung einer umfassenden Arbeitszeiterhöhung.“ Statt die Verantwortung weiter auf die Fachkräfte abzuwälzen, solle die Landesregierung Geld in die Hand nehmen und beispielsweise Studierende zur Entlastung einstellen.

Ein Punkt, den Susanne Schütz ( FDP) ähnlich sieht. „Das klingt wie die Freigabe zur Ausbeutung.“ Ihr sei klar, dass das fehlende Fachpersonal nicht einfach so aufgetrieben werden könne, in der Krise müssten aber kreative Lösungen gefunden werden. Auch sie spricht sich für den Einsatz von Studierenden aus.

Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) verweist darauf, dass es sich um flexible Lösungen in besonderen Situationen handele. „Mit der getroffenen Regelung ermöglichen wir, dass in Berufsgruppen, die unmittelbar mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind, zeitlich flexible Lösungen im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz gefunden werden können. Diese Allgemeinverfügung löst aber keine Verpflichtung aus, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten“, stellt sie klar.

Nicht nur Pflegekräfte von Allgemeinverfügung betroffen

Die Regel der Landesregierung ist bis Mai 2021 befristet. Neben Pflegekräften sind auch andere Berufsgruppen betroffen, unter anderem Notfallsanitäter.

Andre Janssen (39) ist seit 17 Jahren als Sanitäter in Ostfriesland unterwegs. Immer dann, wenn es zu Notfällen kommt, ist er im Einsatz und das bedeutet in Zeiten der Pandemie auch ein verstärktes Risiko, sich bei einem Autounfall mit Covid-19 zu infizieren. Trotzdem ist jeder zu der Mehrarbeit bereit. Wenig hilfreich für die Stimmung sei es allerdings, dass medizinisches Personal unterschiedlich behandelt werde. Bekommen Pflegekräfte in Altenheimen einen Bonus, gehen andere Fachkräfte leer aus. Andre Janssen macht deutlich: „Das sorgt für Unmut und die Motivation geht absolut in den Keller, wenn bei Pflegekräften so unterschiedlich gehandelt wird.“

Von Mandy Sarti