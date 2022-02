Streit in der SPD: Krach soll Vorsitz des Unterbezirks Hannover übernehmen

Hannover

Dicke Überraschung in der SPD: Regionspräsident Steffen Krach soll neuer Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Hannover werden. Mit einer entsprechenden Bitte sind Vorstandsmitglieder an Krach am Donnerstag herangetreten, ist aus der Partei zu hören. Krach habe die Bitte nicht abgelehnt, aber um Bedenkzeit gebeten. Mit der Personalie Krach soll der jüngst ausgebrochene Streit um die Spitze am in der SPD mächtigen Unterbezirk Hannover befriedet werden. Die beiden Landtagsabgeordneten Claudia Schüßler aus Barsinghausen und Alptekin Kirci aus Hannover streiten sich um den Vorsitz. Gewählt wird schon am Sonnabend beim SPD-Unterbezirksparteitag.

„Krach hat der SPD wieder Zuversicht gegeben“

Aus dem SPD-Vorstand heißt es, dass Krach die SPD in der Region Hannover mit seinem Sieg bei der Regionspräsidentenwahl der SPD nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Hannover wieder Zuversicht und Hoffnung gegeben habe. Deshalb sei er jetzt auch der richtige Mann an der Spitze des Unterbezirks. Wie zu hören ist, hat Kirci angekündigt, auf seine eigene Kandidatur zu verzichten, sollte Regionspräsident Krach am Sonnabend kandidieren. Die derzeitige Unterbezirksvorsitzende Schüßler will aber auf jeden Fall antreten.

Schüßler lehnt Doppelspitze ab

Der Machtkampf an der Spitze war ausgebrochen, weil Kirci per Mail angekündigt hatte, als Co-Vorsitzender an Schüßlers kandidieren zu wollen. In der SPD heißt es, Kirci wolle sich mit dem Vorsitz einen sicheren Listenplatz für die Landtagswahl sichern. Schüßler lehnt eine Doppelspitze allerdings kategorisch ab. Ihr wird jetzt in der SPD eine ungeschickte Amtsführung vorgeworfen. Sie sei unter anderem zu bestimmend, zu wenig transparent und unkommunikativ. Aus dem Vorstand heißt es, weder Schüßler noch Kirci seien als künftige Unterbezirksvorsitzende vorstellbar.

Rechtlich ist es möglich, dass Krach gleichzeitig als Regionspräsident und als SPD-Unterbezirksvorsitzender agiert. Allerdings ist ein Regionspräsident zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Deshalb wäre es nicht ganz einfach für Krach, ständig zwischen dem Handeln als Regionspräsident und als Parteivorsitzender zu trennen. Krach war für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht zu erreichen.

Von Mathias Klein