Streit im Hauptbahnhof Hannover: Mann tritt Gegner Rolltreppe hinunter

Hannover

Ein Mann hat am Wochenende einen 23-Jährigen eine Rolltreppe im Hauptbahnhof Hannover heruntergestoßen. Wie die Bundespolizei berichtet, war offenbar ein Streit zwischen beiden der Auslöser. Das Opfer kam ins Krankenhaus, beim Verdächtigen wurde später sogar noch ein Messer entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 5.30 Uhr. Während der verbalen Auseinandersetzung habe der 33-Jährige seinem Kontrahenten laut Inspektionssprecher Kevin Müller plötzlich gegen die Brust getreten haben. „Das Opfer stürzte rückwärts die Rolltreppe hinunter.“ Der 23-Jährige erlitt dabei Verletzungen am Rücken und an den Händen.

Messer bei Kontrolle entdeckt

Die Bundespolizei konnte den Verdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. „Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten ein Einhandmesser“, sagt Müller weiter. Dieses sei umgehend sichergestellt worden. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung „mittels einer das Leben gefährdenden Handlung“ ermittelt. Außerdem besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Streitursache konnte bislang nicht geklärt werden.

Von Peer Hellerling