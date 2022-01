Hannover

Im Hauptbahnhof Hannover ist am Mittwoch ein Streit eskaliert: Wie die Bundespolizei mitteilt, sind ein junges Paar mit einjährigem Kind und zwei weitere Personen derart aneinander geraten, dass letztlich beide Seiten sich mit Pfefferspray attackierten. Auch das Baby bekam bei der Auseinandersetzung Reizgas ab. Die Beamten mussten dazwischen gehen und beide Parteien trennen.

Auslöser des Ganzen war offenbar eine Banalität: Gegen 15 Uhr saßen eine 33-jährige Obdachlose und ihr Begleiter (49) in der WC-Anlage im Hauptbahnhof. Genau in dem Moment, als die junge Familie an beiden vorbeiging, fiel der Frau laut Polizeisprecher Kevin Müller eine Packung Kondome auf den Boden. „Das Paar äußerte sich despektierlich und abwertend.“

Vater spuckt seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht

Sofort entstand ein hitziger Wortwechsel, doch dann ging die Familie aus Peine zunächst weiter Richtung Ausgang. Aus unerklärlichen Gründen sei sie dann aber wieder zurück zur 33-Jährigen und ihrem Begleiter gegangen. „Als der 49-Jährige den Streit friedlich schlichten wollte, spuckte ihm der 27-jährige Vater zwei Mal ins Gesicht“, sagt Müller.

Darauf reagierte dann wiederum die Wohnungslose, holte Pfefferspray hervor und besprühte damit den Kontrahenten. Davon bekamen laut Bundespolizei auch die 21-jährige Mutter und das Baby etwas ab. „Der aufgebrachte Vater revanchierte sich seinerseits, indem er ebenfalls Pfefferspray aus seiner Tasche holte und die 33-Jährige attackierte“, sagt Müller. Alle Beteiligten erlitten leichte Augenreizungen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bundespolizisten gingen dazwischen und stellten beide Pfeffersprays sicher. Anschließend befragten sie die umstehenden Zeugen und nahmen die Personalien der Beteiligten auf. Müller: „Nun wird gegen die 33-Jährige und den 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.“ Außerdem muss der Familienvater sich wegen des Spuckens verantworten – das wertet die Bundespolizei als Beleidigung.

Von Peer Hellerling