Hannover

Mit einem Schwerverletzten und zwei Festnahmen endete am Donnerstagabend ein Streit auf der Lister Meile. Zwei Männer (36/33) schlugen und traten so lange auf einen 44-Jährigen ein, bis dieser bewusstlose wurde. Couragierte Zeugen griffen ein.

Warum die beiden Schläger mit ihrem Opfer auf einer Grünfläche Ecke Rundestraße aneinandergerieten, ist bislang unklar. Jedenfalls schlugen sie im Verlauf des Streits auf den 44-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Danach ließen sie nicht von dem Mann ab, sondern traten und schlugen mehrfach auf ihn ein, sodass er bewusstlos wurde. Glücklicherweise beobachteten zwei Zeugen die Attacke und eilten dem Opfer zur Hilfe. „Durch das couragierte Einschreiten ließen die Angreifer vom 41-Jährigen ab“, so Polizeisprecher Philipp Hasse.

Opfer erlitt schwere Verletzungen

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei nahm das sturzbetrunkene Duo noch am Tatort fest. Ein Alkoholtest ergab 1,8 und 3,0 Promille. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Die Angreifer sollen am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von api