„Ja, natürlich sind wir systemrelevant. Kinderschutz ist supersystemrelevant. Wenn es uns nicht gäbe, würden viele Kinder durch das System fallen. Vernachlässigt und misshandelt werden. Oder sogar sterben.“ Nicole Popp (30) ist Sozialarbeiterin beim Kommunalen Sozialdienst der Stadt Hannover, kurz „Jugendamt“.

Seit fünf Jahren ist sie hier am Lindener Marktplatz tätig, und auch wenn der Job schon vor Corona ganz schön stressig war, so hat die Pandemie die Situation in vielen Familien verschärft. „Die Sorge war, dass die häusliche Gewalt zunimmt - gerade in jenen Familien, die ohnehin nicht unter Beobachtung stehen.“ Wenn der Blick aus der Kita oder der Schule für die möglicherweise bedrohten Mädchen und Jungen fehlt, müssen Menschen wie Nicole Popp noch genauer gucken. „Kinderschutz macht keine Pause, auch nicht in der Corona-Zeit. Am Anfang haben wir mehr telefoniert und dann aber schnell wieder die Familien aufgesucht“, erzählt die engagierte Sozialarbeiterin.

„Kindern eine Stimme geben“

Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit zählen quasi zur DNA ihres Berufs. Die Sorge, dass ein Kind durchrutscht und die Freude, Kindern eine Chance zu geben, die sie aufgrund der häuslichen Situation eigentlich nicht hätten, wechseln sich ab. Dass kein Tag wie der andere verläuft, macht auch den Spaß am Job aus. „Beratungsleistungen für ganze Familien, aber auch für Erzieher oder Lehrer, die den Verdacht haben, dass Kinder vernachlässigt oder missbraucht werden“, gehörten dazu. Man müsse gut vernetzt sein. Viel Bürokratie falle an, „weil alles genau dokumentiert werden muss“.

Manchmal muss sie alle Termine absagen, weil es „brennt“ und sie im übertragenden Sinne die Feuerwehrfrau ist. „Es kann sein, dass die Kita, die Schule oder die Polizei anruft und wir eine Inobhutnahme veranlassen müssen. Zuweilen werden wir dann als Mitarbeiter der Kinderklaubehörde ausgebuht“, berichtet Popp aus ihrem Arbeitsalltag. Dann endet ihre Arbeitszeit von 8 Uhr morgens eben nicht um 17 Uhr, „dann bin ich eben auch schon mal bis 23 Uhr unterwegs“. Dabei will sie „den Kindern eine Stimme geben“, das ist ihr wichtig. „Wir leisten wirklich viel Arbeit, auch in der Zeit, in der andere Einrichtungen wegen Corona dicht gemacht haben.“

Dafür fordert die studierte Sozialarbeiterin Anerkennung, auch finanzielle Anerkennung. „Wir reden von einem Plus von 100 bis 150 Euro, das sind ausgezahlt 50 Euro“, sagt sie. Beschäftigte wie sie verdienen in ihrer dritten Gehaltsstufe knapp 2300 Euro netto. „Wir tun etwas für die Gesellschaft. Wir halten die Gesellschaft aufrecht“, sagt sie. Und wird das auch auf der Straße deutlich machen, wenn ihre Gewerkschaft Verdi sie dazu aufruft.

