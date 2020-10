Hannover

Weitere Streiks im Öffentlichen Dienst drohen: Neben der Üstra am Mittwoch und den städtischen Kitas am Dienstag, streiken am Montag, 5. September, städtische Mitarbeiter der Fachbereiche Recht, Soziales, Umwelt und Stadtgrün. Bereits am Freitag blieben viele Türen der Landeshauptstadt Hannover zu – es streikten die Fachbereiche Schule, Kultur, Bibliotheken und Museen sowie die Volkshochschule. Die Mitarbeiter nutzten die Zeit für eine Demo vor dem Neuen Rathaus.

So kam es bei der Musikschule am Freitag, 2. Oktober, zu vereinzelten Ausfällen, die Stadtteilkulturzentren Mühlenberg, Vahrenwald, Lister Turm und Sahlkamp waren geschlossen. Auch die Stadtteilbibliotheken in Bothfeld, Kleefeld, Vahrenwald, Roderbruch blieben zu. Bei der Stadtbibliothek an der Hildesheimer Straße, beim Museumsverbund (Historisches Museum, Museum August Kestner und Schloss Herrenhausen) und dem Sprengel Museum kam es zu Einschränkungen im Betrieb oder Schließungen.

Zudem blieben aufgrund des Streiks bei der kommunalen Gebäudereinigung am Freitag fünf Kitas bereits zu: Kita Fischteichweg, Lehrkita Neunkirchner Platz, Familienzentrum Voltmerstraße, Kita Röntgenstraße und Kita Neue-Land-Straße.

Immer mehr Aufgaben, immer mehr Einsparungen

„Wer ist Ansprechpartner für die Eltern und Erziehungsberechtigten der mehr als 47.000 Schülerinnen und Schüler? Wer hat im Lockdown die Anmeldungen der etwa 4000 Lernanfänger organisiert und umgesetzt? Unsere Schulverwaltungskräfte“, so ein verärgerter Beschäftigter aus dem Fachbereich Schule bei einer zentralen Kundgebung am und um Hannovers Neues Rathaus. „Immer mehr Aufgaben unter erschwerten Bedingungen bei Personaleinsparungen und nun auch noch drohende Privatisierung.“

„Ohne Kultur sei alles grau“, ergänzte ein Beschäftigte des Fachbereich Kultur, Bibliothek und Museen. „Wir sind unverzichtbar, gerade weil die Kulturarbeit nicht zum Pflichtprogramm einer Stadtverwaltung gehört und eben die Kür unsere Stadt besonders macht!“

Weitere Fachbereiche streiken am Montag und Dienstag

Am kommenden Montag, 5. Oktober, treten dann Mitarbeiter der Fachbereiche Recht, Soziales, Umwelt und Stadtgrün in den Warnstreik. „Sie beraten die ganze Stadtverwaltung bei Rechtsfragen, unterstützen Bürger in sozialen Fragen oder kümmern sich um die bundesweit einmalig schönen städtischen Grünanlagen – und sie alle eint ihr Ärger über die mauernde Haltung der Arbeitgeber bei den laufenden Verhandlungen“, sagt Stefanie Reich von Verdi Hannover. Deshalb wird man sich am Montag, um 11 Uhr, erneut am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus zu einer Kundgebung versammeln.

Der Fachbereich Jugend und Familie ist am Dienstag, 6. Oktober, dran. Sie legen die Arbeit nieder und werden sich um 10.30 Uhr am Opernplatz versammeln, um in einem Demonstrationszug gemeinsam zum Trammplatz ziehen.

„Bezirkssozialarbeiter sind unverzichtbar, weil Kinderschutz und Kinderrechte unverzichtbar sind“ betont Nicole Popp, Beschäftigte im Fachbereich Jugend und Familie.: „Wir benötigen eine faire Behandlung und Bezahlung, damit der Kinderschutz auch in Zukunft sichergestellt ist. Denn wer will in ein Studium investieren, bei dem am Ende keine entsprechende Entlohnung wartet.“

Kitas und Üstra betroffen

Diesen Streiktag dürften vor allem junge Eltern spüren – denn am Dienstag sind auch die städtischen Kitas vom Streik betroffen. Kindern können dort voraussichtlich nicht betreut werden. Die Eltern werden informiert, kündigte Verdi an.

Am Mittwoch, 7. Oktober, folgt dann ein erneuter Streik im ÖPNV. Betroffen in Hannover ist die Üstra, Regiobus beteiligt sich nicht am Streik. „An diesem Tag fahren auf den Linien der Üstra von Betriebsbeginn (etwa 3 Uhr morgens) bis Betriebsschluss (etwa 1 Uhr nachts) keine Busse oder Bahnen“, teilte die Üstra kurz nach der Verdi-Ankündigung mit. Sie bittet ihre Fahrgäste, „an diesem Tag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.“ Man bedauere die durch den Streik entstehenden Unannehmlichkeiten. Bereits am vergangenen Dienstag hatten alle Stadtbahnen und Busse der Üstra in Hannover stillgestanden.

Darum geht es bei dem Streik

Verdi fordert für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Erwartet wird die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit.

Darüber hinaus soll in den Tarifverhandlungen das Thema der Entlastung der Beschäftigten behandelt werden. Die besonderen Themen des Gesundheitswesens und der Pflege werden an einem eigenen Tisch im Rahmen der Tarifrunde besprochen. Die dritte Runde der Verhandlungen ist für den 22./23. Oktober 2020 in Potsdam angesetzt.

Von Simon Polreich