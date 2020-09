Hannover

Unanständig – ein Wort, das an diesem Dienstagvormittag vorm Rathaus häufig zu hören ist. „Erst sind wir die Helden der Corona-Krise, und jetzt gibt es nicht mal ein Angebot“, ruft Melanie Kranicz ins Mikro. Die Verdi-Gewerkschaftssekretärin moderiert die Kundgebung. Rund 150 städtische Mitarbeiter mehrerer Fachbereiche haben sich zum Warnstreik auf dem Trammplatz versammelt. „Eine tolle Kulisse für den Streik“, sagt Kranicz mit Blick auf das Gebäude.

Und in gewisser Weise passend, ist doch das Rathaus das Herz der Stadtverwaltung, auch wenn sich die einzelnen Fachbereiche über diverse Standorte innerhalb des Stadtgebietes verteilen. Ihre Arbeit erledigen die Mitarbeiter von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Nun aber wollen sie sichtbar sein. Hatten sich am Montag die Fachbereiche „Öffentliche Ordnung“ sowie „Planen und Stadtentwicklung“ auf dem Trammplatz zu Wort gemeldet, sind am Dienstag Tiefbau, Gebäudemanagement sowie der Fachbereich „Personal und Organisation“ an der Reihe. Mit weiteren Aktionen in den kommenden Tagen ist zu rechnen.

Die Arbeit ist unverzichtbar

Phil Kniggendorf vom Fachbereich Tiefbau zählt auf, wofür er und seine Kollegen alles zuständig sind: für 7,36 Millionen Quadratmeter Straßen etwa, für die Ampeln, für das Verkehrsmanagement, für die Verkehrssicherungspflicht, für den Wasserbau und vieles mehr, was die Arbeit seiner Behörde „unverzichtbar“ mache, wie er betont.

Oder das Gebäudemanagement: „Wir planen, bauen und betreiben alle städtischen Liegenschaften“, bringt es Wolfram Gabriel auf den Punkt. Dazu gehören auch Schulen, Kitas, Freizeitheime, Schwimmbäder und vieles mehr. Und es gehe nicht nur um Neubauten, auch Bauunterhaltung, Reparaturen und technische Instandsetzungen gehören zu den Aufgaben.

Drei Runden ums Rathaus

Das Raumschiff Stadt kann nur abheben, wenn die Crew gut arbeitet. Und dazu bedarf es nach Ansicht der Mitarbeiter auch einer angemessenen Wertschätzung, die sich nicht nur in Worten, sondern eben auch in Tarifen ausdrücken muss. „Wir sind es wert“, skandieren sie daher im Sprechchor, während sie im Anschluss an die Kundgebung drei Mal das Rathaus umrunden.

Alt-OB Schmalstieg als Zaungast

Als unbeabsichtigter Zaungast beobachtet auch Alt-OB Herbert Schmalstieg die Versammlung. Er ist eigentlich mit einem TV-Team für eine Dokumentation über den Roten Faden am Rathaus. Er winkt grüßend hinüber. „Ich kenne hier ja viele“, sagt er. Im April werde er 60 Jahre Mitglied der Gewerkschaft sein, erst der ÖTV, dann nach dem Zusammenschluss eben Verdi. Die Gewerkschaft habe ihn auch als Schlichter in der Tarifauseinandersetzung benannt. Nicht zum ersten Mal. Eine Meinung habe er zwar, werde die aber natürlich nicht öffentlich machen.

„Wir sind ja nicht freiwillig in diese Tarifauseinandersetzung gegangen“, betont Melanie Kranicz. „Wir hatten den Vorschlag eines kurzläufigen Tarifvertrags gemacht, um erst nach der Corona-Krise in weitere Verhandlungen einzutreten. Das wurde kategorisch abgelehnt.“ Von der Arbeitgeberseite sei auch in der zweite Runde nicht eine Idee gekommen. „Jetzt bleibt uns keine andere Wahl.“ Der Dienst an der Öffentlichkeit werde von den Arbeitgebern mit Füßen getreten. „Obwohl sie betont haben, wie wichtig und systemrelevant wir seien.“

Vier Jahre Laufzeit sind „unverschämt“

„Das lassen wir uns nicht bieten“, rufen die Streikenden immer wieder. Vor allem wollen sie sich auch keinen Tarifvertrag aufdrücken lassen, der, wie es die Arbeitgeberseite gerne hätte, für drei oder sogar vier Jahre gelten soll. „Unverschämt“, nennt das Martin Peter, Landesfachbereichsleiter von Verdi. „ Lüneburgs OB Ulrich Mädge als Verhandlungsführer dachte vermutlich, dass wir nichts auf die Straße kriegen. Das werden wir ihm aber zeigen.“

Kämpferisch ist die Stimmung nicht nur wegen der Forderungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr Gehalt. Es gibt auch die Sorge über mögliche Herabgruppierungen. Denn die Arbeitgeberseite habe auch den Begriff des Arbeitsvorgangs bei Eingruppierungen zum Thema gemacht, berichtet Peter. Das könnte darauf hinauslaufen, wie in der Industrie Arbeitsabläufe weiter aufzusplitten und niedrigere Tätigkeiten in einer unteren Entgeltgruppe zusammenzuführen. Oder sogar auszugliedern. „Viele Bereiche können privatisiert werden“, kontert Melanie Kranicz die Legende vom sicheren Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst. „Darüber sind sich die Mitarbeiter bewusst, und das bereitet ihnen Sorgen.“

Von Andreas Krasselt