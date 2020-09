Hannover

April 2020, Deutschland steht still - fast. Als Joshua Kensy abends nach der Spätschicht aus der Klinik heimkommt und das Klatschen für ihn auf den Balkonen der Nachbarschaft hört, weiß der 23-Jährige nicht so richtig, was er davon halten soll. „Es war cool, aber auch komisch. Letztlich hatte ich das Gefühl, man wird endlich als Pflegekraft anerkannt.“ Zu Recht. Während auch Hannover runterfährt, weiß Kensy: „Ich muss für die Patienten da sein. Für mich gibt’s keinen Lockdown.“ Sechs Monate später die Enttäuschung. „Jetzt, wo es um die finanzielle Anerkennung gehen soll, jetzt heißt es, das ist dreist.“

Er mag seinen Beruf

Der examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitet auf Intensivstation „direkt am Patienten, das ist auch das Schönste an dem Beruf“, berichtet Kensy. Und es ist nicht ohne: Da sind die Herzinfarkte, die Menschen mit akuter Atemnot, da sind die frisch Operierten, die schlimmen Verkehrsunfälle und die von Messern oder Schusswaffen Schwerverletzten. Und eben auch Covid-19-Patienten, diese natürlich separiert. „Wir kümmern uns um die komplette Versorgung der Patienten, von der Körperpflege und Hilfe bei Ausscheidungen über die regelmäßige und laufende Medikamentengabe.“

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ein Patient, der sediert ist, kann Schmerzen haben, kann das aber nicht artikulieren. „Also muss ich ihn ständig überwachen, in die Augen schauen, auf Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Atmung und Körpertemperatur achten und immer richtig reagieren.“ Das bedeutet intensive Belastungen - und „auch wenn wir unser Bestes geben“, dass ein Patient es mal nicht schafft. „Hätten wir mehr Personal, könnte man einen sterbenden Menschen in ein Einzelzimmer bringen und dort begleiten. Für den Mitpatienten ist es ja auch eine hohe Belastungen, neben einem Sterbenden zu liegen.“

Weitere NP+ Artikel

Neun Nachtdienste hintereinander

Die – wenigen – Pflegekräfte sind immer da: in Schichtmodellen von 6 bis 14 Uhr (Früh), 12 bis 21 Uhr (Spät), 20 bis 6.30 Uhr (Nacht). Eigentlich sollen solche Schichtmodelle den Beschäftigten die Möglichkeit geben, sich zwischendurch auszuruhen. Fehlendes Personal führt aber dazu, dass „oft alles durcheinander geht. Ein Kollege machte kürzlich neun Nachtdienste aufgrund von Personalausfall hintereinander.“

Blick in die Zukunft

Das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. „Schon junge Kolleginnen und Kollegen gehen oft in Teilzeit, weil die Belastungen wirklich sehr hoch sind in unserer Branche“, sagt er. Und mag sich gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn die heutigen Baby Boomer um die 55 Jahre in spätestens 25 Jahren Pflegeleistungen bedürfen. „Es wäre gut, wenn diese Generation jetzt solidarisch mit uns wäre und unsere Leistungen auch finanziell anerkennt“, sagt er. „Denn wo sollen deren Pflegekräfte herkommen, wenn ihnen der Anreiz fehlt, diesen Beruf auszuüben?“ Beschäftigte wie Joshua Kensy bekommen 3000 Euro Brutto in der zweiten Stufe laut Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. „Unsere Forderungen sind nicht übertrieben: 150 Euro für Beschäftigte, 100 Euro für Auszubildende mehr. Auch dafür, dass wir gerade in dieser Pandemie die Gesundheitsversorgung aufrecht erhalten.“

Es hätte einfacher sein können

Kensy, aktives Gewerkschaftsmitglied, ist enttäuscht von der Taktik der öffentlichen Arbeitgeber, nicht einmal ein Angebot vorzulegen. „Es war nicht unser Ziel, zu streiken. Wir hatten in dieser Situation vorgeschlagen, einen Kurztarifvertrag mit der Forderung nach Inflationsausgleich zu machen, bis Corona vorbei ist.“ Aber das hätte der Tarifpartner abgelehnt. „Jetzt müssen wir eine normale Tarifrunde durchziehen, auch mit einem Streik, denn wir haben keine anderen Möglichkeit, um auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen. Vom Klatschen können wir nicht unsere steigenden Mieten bezahlen.“

Von Petra Rückerl