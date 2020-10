Hannover

Die Kitas sind geschlossen und der Müll bleibt liegen. Der hannoversche Opernplatz rückt am Mittwoch in den Fokus bundesweiter Warnstreik-Aktionen. Einen Tag, bevor in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen beginnt, ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem zentralen Warnstreiktag in Niedersachsen und Bremen auf. Verdi-Chef und Verhandlungsführer Frank Werneke kommt zur Kundgebung auf den Opernplatz (Beginn 11 Uhr), die über Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

„Diesmal fahren wir alles auf“, kündigt Verdi-Sprecher Matthias Büschking an. Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden ebenso zum Protest aufgerufen wie Jobcenter, Agentur für Arbeit und das Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Üstra wird allerdings nicht bestreikt.

Tarifangebot „eine Provokation“

Mit dem zentralen Warnstreiktag reagiert Verdi auf das Angebot der Arbeitgeber für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das aus Sicht vieler Beschäftigter den Namen nicht verdient. Landesleiter Detlef Ahting bewertet das von der Arbeitgeberseite gewollte Tarifplus als echte Provokation.

„Sechs Nullmonate bis März 2021, die dann folgenden niedrigen prozentualen Steigerungen mit je 1 Prozent und gleichzeitig massive Verschlechterungen, die wir in einem Jahrzehnt nicht wieder aufholen können, sind für uns nicht verhandelbar“, kritisiert der Verdi-Landesleiter.

Einjährige Laufzeit gefordert

Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte.

Zur Kundgebung in Hannover wären in Nicht-Corona-Zeiten Streikende mit Bussen aus dem ganzen Land gefahren. Wegen der steigenden Infektionszahlen schraubt Verdi die Teilnehmerzahlen runter – auf jetzt 500. „Das garantiert maximalen Abstand“, sagt Büschking.

Aktionen gestreamt

Geplant sind unter dem Motto „ein Streik, viele Orte“ zahlreiche dezentrale Streikaktionen. Per Streaming und auf Großbildschirmen sind Ausschnitte zwischen 11 und 13 Uhr zu sehen.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen werden mit ihren Aktionen noch einmal ein deutliches Zeichen vor der dritten Verhandlungsrunde setzen“, so Ahting. Insbesondere im Gesundheitsbereiche bleibe das Angebot der Arbeitgeber meilenweit hinter dem zurück, was Politik und Öffentlichkeit noch zu Beginn der Pandemie gefordert hatten: „Damals haben sie geklatscht, heute präsentieren sie mit diesem Angebot eine Klatsche. So gewinnt man keine Fachkräfte.“

Von Vera König