Hannover

Nicht mehr als drei Erzieherinnen für 15 Kinder zwischen eins bis drei - eine davon ist Sina Hermann (30), die genau weiß, „dass wir eben nicht den ganzen Tag Kaffee trinken und ein bisschen die Kinder bespaßen, wie manche denken“. In der städtischen Kita mit 100 Kindern in einem Brennpunktviertel Hannovers kommt eine Menge Arbeit dazu.

Unterschiedliche Familienschicksale bedürfen eines besonderen Einsatzes, „wir unterstützen die Mütter und Väter, erledigen auch schon mal Behördengänge mit den Eltern“, sagt sie. Die Sprachentwicklung jedes Kindes muss mittlerweile hier beobachtet, dokumentiert und Sprachförderung organisiert werden, das war noch bis vor kurzem Sache der Grundschulen. „Das wurde in die Kita verlegt, aber mehr Stunden oder mehr Personal gab es dafür nicht.“

Zurück zu festen Gruppen

Seit der Corona-Pandemie sind die Anforderungen gewachsen, denn Hermanns Kita musste einen Sprung „30 Jahre zurück machen“. Eigentlich sei ihre Einrichtung eine Kita ohne Gruppen mit einem offenen Konzept. „Das bedeutet, wir haben keine Gruppenräume, sondern Funktionsräume. Die Kinder können nach ihren Interessen wählen, wo sie sich aufhalten.“ Es gebe unter anderem einen Kreativraum, eine Bibliothek und einen Bewegungsraum, eine Küche, in der die Kinder kochen können - mit der Pandemie muss es feste Gruppen geben.

Das bricht auch der mitfühlenden Erzieherin fast das Herz. „Für die Kinder ist es ganz, ganz schlimm. Die fühlen sich eingesperrt, die wissen nicht, warum sie nicht mit Kind A oder B spielen dürfen“, weil diese in einer anderen Gruppe seien. Dazu kämen die Erwachsenen: „Wir lassen aktuell keine Eltern ins Haus, wir machen die Übergabe draußen, um die Infektionsgefahr zu mindern. Das werden wir auch tun müssen wenn es kalt wird, das wird nicht lustig.“

Abstand auch zu den Kindern

Mit Plexiglasschilden vor dem Gesicht müssen sich die Erzieherinnen selbst schützen, eigentlich auch mit Abstand. „Kinder von eins bis drei Jahren verstehen nicht, wenn ich denen sage, sie müssen eineinhalb Meter Abstand nehmen. Wenn ein Kind hinfällt, dann nehme ich es in Arm und tröste es, weil es einfach für mich unmenschlich wäre, wenn ich dieses Kind einfach stehen und heulen lasse.“

Seit neun Jahren arbeitet die Erzieherin in ihrem trotz allem erfüllenden, weil nie langweiligen Job. „Am meisten macht mir Freude, die Entwicklung der Kinder zu sehen. Das finde ich unfassbar toll.“ Die Dankbarkeit der Eltern tue gut - zumindest, wenn nicht gestreikt werde, „dann sind wir die Bösen, aber das sind wir eben nicht“. Die 30-Jährige verdient mittlerweile etwas mehr als 2000 Euro netto. Aber: „Den Beruf wird keiner wählen, weil er gut verdient. Das macht man mit dem Herzen.“ Man gehe mindestens vier Jahre zur Schule. „Man kann es auch berufsbegleitend machen, dann dauert es länger. Die meisten Schulen hier in Hannover, die das anbieten, wollen Schulgeld haben. Und es gibt keine Ausbildungsvergütung.“ Sie habe in den vier Jahren nebenbei in der Gastronomie arbeiten müssen.

Beruf wenig wertgeschätzt

„Dass der Beruf so wenig gewertschätzt wird, finde ich traurig“, sagt Hermann. Und erinnert sich an einen Spruch, der sie wütend gemacht hat. „Wir haben doch geklatscht, das muss reichen.“ Sie fragt sich, „wie ein Bäcker damit umgeht, wenn ich ein Brot bestelle, aber nur applaudieren will statt zu zahlen“. Wenigstens Entgegenkommen der Arbeitgeber zu Arbeitszeiten und Altersteilzeit erwarte sie in der Tarifrunde. „Ich weiß nicht, ob ich in 30 Jahren immer noch mit Kindern auf dem Boden herumkriechen kann.“

Von Petra Rückerl