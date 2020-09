Hannover

Streik-Woche in Hannover, nächste Etappe: Am Dienstag erreicht der Arbeitskampf die Üstra. Busse und Bahnen werden den ganzen Tag in den Depots bleiben, einen Notverkehr soll es nicht geben.

Nicht nur in Hannover, sondern in der gesamten Bundesrepublik hat Verdi zu Streiks aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft in erster Linie für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, um auch die Branche attraktiver für Bewerber zu machen.

Aber ist das wirklich nötig? „Der Üstra kann kein Vorwurf gemacht werden“, sagt Sprecher Udo Iwannek. „Wir tun bereits sehr viel dafür, um Menschen für die Berufe bei der Üstra zu begeistern.“ Etwa mit speziellen Kampagnen für Quereinsteiger, aber auch für Azubis. „Wir sind da bislang auf einem guten Weg.“

Generationenwechsel macht der Üstra keine großen Sorgen

In einem Interview mit der NP (siehe rechts) beklagt dagegen Hermann Hane, Gewerkschaftssekretär bei Verdi: „Laut interner Prognose rechnet die Üstra damit, dass im Jahr 2030 gut 1000 Leute fehlen. Fast jeder zweite Job wäre nicht mehr zu besetzen.“ Die Arbeitsbelastung für Beschäftigte würde dadurch noch weiter zunehmen. „Es stimmt, dass ein Generationenwechsel stattfindet“, sagt der Üstra-Sprecher und beschwichtigt: „Das macht uns derzeit noch keine so großen Sorgen, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen.“

Hanes Vorwurf von 14-Stunden-Schichten weist er jedoch klar zurück: „Sowas gibt es bei uns nicht, das wäre ein eklatanter Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz.“ Zwar gebe es im Schichtdienst auch geteilte Dienste, sodass Arbeitnehmer nach mehrstündiger Pause auch mehrmals am Tag arbeiten müssten. Dabei würde aber stets auf die geltenden Arbeitszeitlimits geachtet. Generell sei es stets im Interesse der Üstra, dass Beruf und Familie stets vereinbar sind. „Bei den Arbeitsplänen arbeiten wir intensiv mit Arbeitnehmervertretern zusammen, um immer die bestmögliche Lösung für jeden zu finden.“

Mehrbeschäftigung? „Um das finanzieren zu können, müsste mehr von der Politik kommen“

Wären dennoch bessere Arbeitsbedingungen durch mehr Leute möglich? „Mit Sicherheit. Finanziell gesehen sind wir aber nicht der Herr im Haus“, sagt Iwannek. Da die Kosten des Nahverkehrs höher als die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf sind, gleicht die Region die Defizite aus dem eigenen Haushalt aus. Durch weitere Einstellungen würden jedoch auch die Betriebskosten weiter steigen: „Um das finanzieren zu können, müsste mehr von der Politik kommen.“

Auch wenn es dadurch für die Beschäftigten nicht immer einfach wäre: „Ich denke, dass wir den Spagat bislang immer gut hinbekommen haben.“ Den Streik würde die Üstra aber nicht negativ sehen: „Die Arbeitnehmer nehmen damit ihr demokratische Recht in Anspruch“, so der Unternehmenssprecher. „ Arbeitskampf ist nichts ungewöhnliches, das gehört dazu.“

Von Jens Strube