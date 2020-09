Hannover

Die Hannoveraner müssen sich in dieser Woche auf massive Behinderungen durch Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi einstellen. Nach vereinzelten Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sollen die Arbeitsniederlegungen auch in Niedersachsen deutlich ausgeweitet werden.

Hannover wird zum Streikschwerpunkt in dieser Woche

Die Landeshauptstadt Hannover soll dabei in dieser Woche einer der Streikschwerpunkte sein. Jeweils am Vortag wolle die Gewerkschaft darüber informieren, wo gestreikt wird, so ein Sprecher. Zum Auftakt der Streikwoche bleiben heute die Bürgerämter Linden, Sahlkamp und Herrenhausen sowie die Kfz-Zulassungsbehörde geschlossen. Bereits vereinbarte Termine entfallen. Weitere Ämter sind nur eingeschränkt erreichbar.

Wie hart trifft der Üstra-Streik den Berufsverkehr?

Richtig hart trifft es die Hannoveraner am Dienstag: Dann streikt die Üstra. Bahnen und Busse bleiben den ganzen Tag in den Depots. Einen Notverkehr soll es nicht geben. Bei Regiobus werden hingegen auch am Dienstag die Busse rollen. Grund: Hier gilt ein anderer Tarifvertrag. Üstra-Sprecher Udo Iwannek teilte mit, man bedauere die Unannehmlichkeiten und bitte die Fahrgäste, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Fraglich ist allerdings, wie groß die Auswirkungen des Üstra-Streiks tatsächlich auf den Berufsverkehr sein werden. Denn noch immer arbeiten viele Arbeitnehmer angesichts der Corona-Pandemie im Homeoffice oder meiden aus Angst vor Ansteckungen Busse und Bahnen. Zuletzt hatte Verdi den öffentlichen Nahverkehr im März und April 2018 jeweils ganztägig bestreikt.

„Wenn sie nicht bessere Arbeitsbedingungen bieten, sind öffentliche Verkehrsunternehmen auf Dauer nicht wettbewerbsfähig.“ Im NP-Interview wirbt Hermann Hane, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, für einen bundesweit geltenden Manteltarifvertrag im Öffentlichen Personennahverkehr. Ohne den sei es kaum möglich, Nachwuchs zu gewinnen. „Das wird dann übel. Der Üstra fehlen laut interner Prognose im Jahr 2030 gut 1000 Leute.“

MHH bietet Bus-Shuttle für Patienten und Beschäftigte an

Einen besonderen Service bietet die Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) angesichts des Streiks im öffentlichen Nahverkehr am Dienstag an: Für Patienten, Beschäftigte und Besucher werde es von sechs bis 20 Uhr einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen dem S-Bahnhof Karl-Wiechert-Allee und dem MHH-Campus geben, teilte MHH-Sprecher Stefan Zorn mit. Die S-Bahnen werden nicht bestreikt, vom Hauptbahnhof aus fahren die Linien S3, S6 und S7 in wenigen Minuten zum S-Bahnhof Karl-Wiechert-Allee.

Was fordert Verdi in den Tarifverhandlungen?

Mit den Warnstreiks wollen Verdi und der Beamtenbund dbb Druck machen. Sie fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Die Streiks im Öffentlichen Nahverkehr sind hingegen eine Reaktion darauf, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nicht über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für Beschäftigte im ÖPNV verhandeln wolle, so Verdi.

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge. Weil diese sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben, möchte Verdi sie nun durch eine bundesweite Regelung ergänzen.

Was sagen die Mitarbeiter?

Die Beschäftigten warten auf ein Angebot der Arbeitgeber, um nicht streiken zu müssen. Joshua Kensy (23) erinnert daran, wie am Anfang der Corona-Pandemie Krankenpfleger wie er von den Balkonen aus beklatscht wurden. „Vom Klatschen kann ich meine Mieter aber nicht bezahlen.“ Erzieherin Sina Hermann sagt, dass es nicht nur durch Corona mehr Belastungen in ihrem Beruf gibt: „Wir sind nicht die Bösen, weil wir streiken.“

Sina Hermann ist Erzieherin. Quelle: Christian Behrens

„Wenn es uns nicht gäbe, würden viele Kinder durch das System fallen. Vernachlässigt und misshandelt werden. Oder sogar sterben.“ Das sagt Nicole Popp (30), Sozialarbeiterin beim Kommunalen Sozialdienst der Stadt Hannover, kurz „Jugendamt“. „Wir reden von einem Plus von 100 bis 150 Euro, das sind ausgezahlt 50 Euro“, sagt sie. Beschäftigte wie sie verdienen in ihrer dritten Gehaltsstufe knapp 2300 Euro netto. „Wir tun etwas für die Gesellschaft. Wir halten die Gesellschaft aufrecht“, sagt sie. Und wird das auch auf der Straße deutlich machen, wenn ihre Gewerkschaft Verdi sie dazu aufruft.

Was sagen die Arbeitgeber?

Zulagen für den Klinikbereich schließt der Chef der Kommunalen Arbeitgeberverbände Niedersachsen nicht aus. Zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst sagt Michael Bosse-Arbogast im Gespräch mit der Neuen Presse: „Wir haben nichts zu verteilen.“ Die von der Gewerkschaft Verdi geforderten 4,8 Prozent mehr Lohn entsprächen „in Wahrheit sechs Prozent“, sagt Bosse-Arbogast. Gerade die unteren Lohngruppen sollten schließlich von der Tarifanhebung deutlich profitieren. Die Forderung nach mindestens 150 Euro monatlich müsse man also richtig gewichten. Zwei klare Ansagen vom Chef der Arbeitgeberverbände: „Wir schauen schon, ob es im Klinikbereich Zulagen gibt.“ Und: „Wir brauchen eine längere Laufzeit.“ Länger auf jeden Fall als die zwölf Monate, die Verdi fordert.

