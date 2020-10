Hannover

Es wurde wieder laut vor dem Neuen Rathaus: Zwei Tage vorm Tag der Deutschen Einheit, zeigt sich auch die Gewerkschaft Verdi weiter geschlossen. Mehr als 300 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Landeshauptstadt versammelten sich am Donnerstag vor dem hannoverschen Regierungsgebäude am Maschteich. Auch sie zeigten sich unzufrieden von den Arbeitgebervertretern in den derzeitigen Verhandlungen des Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Es war der vierte Streiktag in Folge: „Wir können unter den aktuellen Corona-Bedingungen nicht mit allen gleichzeitig demonstrieren“, sprach Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sabrina Basti zu den Teilnehmern. „Aber ich denke, wir setzen auch damit ein deutliches Zeichen, dass wir hier nun täglich vor dem Rathaus stehen.“ Dafür gab es Applaus von den Demonstranten, anschließend „Wir sind das wert“- und „4,8 Prozent“-Rufe – der Wert der bundesweit geforderten Lohnerhöhung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.

Verdi nutzt Streik auch für Protest zur Haustarifverhandlung

Nachdem sich seit Montag täglich verschiedene Fachbereiche dem Streikaufruf von Verdi angeschlossen hatten, waren es diesmal die Arbeitnehmer der kommunalen Gebäudereinigung, Wirtschaft, Senioren und Sport und Bäder. Wie die Tage zuvor, gab es auch diesmal nach der Kundgebung einen Protestzug um das Rathaus.

Kreativer Protest: Gebäudereinigerin Malgorzata Hlmer (50) kam mit einem beschrifteten Pappschild zum Protest: „Denkt euch, es ist Corona und keiner wischt ihn weg.“ Quelle: Jens Strube

Neben den Forderungen für den neuen TVöD, nutzt Verdi den Protest auch für die parallel stattfindende Haustarifverhandlung. Das primäre Ziel: Beschäftigungssicherung – auch für Gebäudereinigerin Malgorzata Hlmer (50): „Wir wollen mit dem Protest auch die Privatisierungs- und Ausgliederungspläne der Stadt verhindern.“

Weitere Streiks in der kommenden Woche möglich

Auch deshalb kündigte die Gewerkschaftssekretärin an: „Wir streiken so lange, bis unsere Forderungen akzeptiert werden.“ Für den 9. Oktober hat bereits Aha angekündigt die Arbeit ruhen zu lassen, am Freitag wollen die Fachbereiche Schule, Kultur/Bibliothek/Museen und die Volkshochschule vor dem Rathaus protestieren.

Bastis Ankündigung lässt jedoch vermuten, dass der Protest auch nächste Woche im größeren Rahmen weiter geht: „Nicht, wenn ein akzeptables Angebot bis Freitag kommt.“ Dies sei aber unwahrscheinlich, glaubt sie und lässt durchsickern: „Diese Woche wird tendenziell nicht der letzte Streik gewesen sein.“

Von Jens Strube