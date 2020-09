Hannover

„Im Frühjahr wurde uns auf die Schultern geklopft, jetzt bekommen wir den Schlag ins Gesicht“, findet Olaf Hartmann, Verdi-Gewerkschaftssekretär des Bezirks Hannover-Heide-Weser, deutliche Worte. Weil die zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst am 22. und 23. September ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gingen, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in dieser Woche zu Streiks aufgerufen. Montagvormittag war der Auftakt: Etwa 200 Beschäftigte der Landeshauptstadt versammelten sich dafür auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus, machten ihrem Ärger lautstark Luft.

„Die Härte der Arbeitgeber ist nicht nachvollziehbar“, unterstreicht Hartmann. Speziell in der Corona-Zeit hätten die Beschäftigten bewiesen, etwa durch Überstunden, dass der öffentliche Dienst im internationalen Vergleich auch in Krisenzeiten gut funktioniert. Er bemängelt: „Es wird uns vorgeworfen, dass wir mit unseren Forderungen verantwortungslos handeln. Doch es ist genau anders herum. Die Arbeitgeber ziehen sich aus der Verantwortung, das kann nicht sein.“ Weiter: „Wir akzeptieren keine Nullrunde. Im Fall der Fälle streiken wir weiter.“

„In der Stadtverwaltung sind wir nur gemeinsam stark“

Mit Klatschpappen, Trillerpfeifen und Kuhglocken ging es nach einer kurzen Kundgebung in einem Protestmarsch um das hannoversche Regierungsgebäude. Unterstützt wurden die Tarif-Beschäftigten aus den Bereichen der „Öffentliche Ordnung“ sowie „Planen und Stadtentwicklung“ auch von der Berufsfeuerwehr. Auch wenn diese in der Regal verbeamtet, und damit nicht von den Tarifverhandlungen betroffen sind: „Wir zeigen uns solidarisch mit den Angestellten“, sagt Wachabteilungsleiter Christian Kuhlmann. „In der Stadtverwaltung sind wir nur gemeinsam stark.“

Protestmarsch: Nach der Kundgebung auf dem Trammplatz, gingen die Streikenden einmal ums Neue Rathaus. Quelle: Jens Strube

Das zeigten die Teilnehmer auch bildlich, indem sie mehrere Kartons mit der Aufschrift ihrer jeweiligen Abteilung wie Bauklötze zu einer Mauer stapelten: „Erst alles zusammen ergibt ein Ganzes“, so Hartmann. Die Beschäftigten sind enttäuscht und verärgert. „Erst sind wir relevant und dann uninteressant?!“ oder „Wir sind es wert“ stand etwa auf Spruchbannern geschrieben.

Bürgerämter geschlossen, Ärger vor der Kfz-Zulassungsstelle

Nach intensiven Arbeitsmonaten in Zeiten der Pandemie hätte sich auch Annette W. mehr Rückendeckung erhofft. „Ich bin einfach enttäuscht“, erklärt die Angestellte aus der Ausländerbehörde. Auch ihre Kollegin Jennifer G. aus der Einbürgerungsbehörde unterstreicht: „Das ist für mich ein Zeichen, dass unsere Arbeit doch nicht gewertschätzt wurde.“

Warnstreik: Unter anderem mit Spruchbannern und Kartons machten die Demonstranten vor dem Neuen Rathaus mobil. Quelle: Jens Strube

Während der Dienst in ihren Abteilungen am Montag eingeschränkt weitergeführt wurde, waren andere kommunale Einrichtungen ganz dicht. Neben den Bürgerämtern in Bemerode, Linden, Sahlkamp und Herrenhausen blieb auch die Kfz-Zulassungsstelle geschlossen. An den Eingängen des Behördenkomplexes am Schützenplatz wurden Besucher bereits mit Plakaten „Heute Warnstreik“ auf die Sondersituation hingewiesen.

Verdi fordert bundesweit 4,8 Prozent mehr Lohn

„Personen, die einen Termin hatten, der heute nicht wahrgenommen werden konnte, sind soweit möglich – wenn die Kontaktdaten vorhanden waren – direkt informiert worden“, teilt Stadtsprecher Udo Möller mit. Auch über Social Media, die Homepage und die Medien hatte die Stadt auf den anstehenden Streik aufmerksam gemacht. Viele seien trotzdem gekommen, wären vom Streik überrascht gewesen und hätten wütend den Heimweg angetreten, berichtet ein Mitarbeiter einer externen Sicherheitsfirma, die vor den Eingängen am Schützenplatz 1 den Einlass regelt.

Bürgeramt Linden: Besucher werden bereits am Eingang auf den Warnstreik hingewiesen – auch andere Einrichtungen waren betroffen. Quelle: Jens Strube

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Lohnsteigerung von 4,8 Prozent, mindestens aber von 150 Euro pro Monat. Auch Ausbildungsvergütungen und Entgelte für Praktikanten sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Zudem will die Gewerkschaft den Ost-West-Angleich der Arbeitszeit vorantreiben sowie Lösungen zur Entlastung der Beschäftigten erwirken. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22./23. Oktober 2020 in Potsdam angesetzt.

Von Jens Strube