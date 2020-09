Hannover

Die Verdi-Warnstreiks in Hannover gehen weiter: Nun kündigte Aha an, dass das Abfallunternehmen am 9. Oktober bestreikt wird. Der Müll bleibt an diesem Tag liegen.

Mülltonnen und Säcke werden am Streiktag nicht abgeholt

Denn, so eine Unternehmenssprecherin: „Die an diesem Tag ausgefallene Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen wird nicht nachgeholt.“ Spätestens bei der nächsten regulären Abfuhr werden die Abfälle abgeholt. Auch die Straßenreinigung in Hannover legt am 9. Oktober die Arbeit nieder, ein Notdienst werde für die Beseitigung möglicher Gefahrenstellen im Straßenverkehr eingerichtet. Auch Wertstoffhöfe und Deponien bleiben am Streiktag geschlossen, das Kundencenter in Hannovers Innenstadt sowie das Servicetelefon sind nicht besetzt.

Sperrmüll wird trotz Streik entsorgt

Bis auf einen Notdienst, beispielsweise für Krankenhäuser und Altenheime, ruhe die komplette Müllentsorgung von Aha in der Region Hannover. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Angemeldeter Sperrmüll für diesen Tag wird trotz Warnstreik abgeholt. Nicht bestreikt wird am 9. Oktober das Entsorgungsunternehmen Remondis.

Hintergrund der Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Mitte September waren sie in der zweiten Runde ohne Ergebnis geblieben. Daraufhin kündigte Verdi bundesweit Warnstreiks an. Hannover soll einer der Streikschwerpunkte werden. In den vergangenen Tagen waren bereits Bürgerämter sowie die Üstra bestreikt worden.

