Hannover

Der Abfuhr wird eine Abfuhr erteilt: Am Mittwoch, 21. Oktober, wird Hannovers Abfallentsorger Aha bestreikt. Bis auf einen Notdienst, beispielsweise für Krankenhäuser und Altenheime, ruht die durch Aha durchgeführte Abfallentsorgung in der gesamten Region. Auch die Wertstoffhöfe und Deponien bleiben geschlossen, das Kundencenter in der hannoverschen Innenstadt sowie das Servicetelefon sind nicht besetzt. Bestreikt wird auch die Straßenreinigung in Hannover, ein Notdienst für die Verkehrssicherungspflicht ist jedoch eingerichtet.

Betroffen von dem Streik ist laut Aha ist unter anderem die Abfuhr von Papier und gelben Säcken in Brink-Hafen, List, Vahrenheide, Vinnhorst, Teile von Sahlkamp und Vahrenwald sowie in Bothfeld und Isernhagen-Süd – bei letzteren beiden wäre nur das Altpapier dran. Abgeholt wird dieser Müll erst wieder zum Termin der nächsten regulären Abfuhr. Jeder Bürger kann diese Tage auf der Aha-Homepage unter www.aha-region.de/abholtermine/abfuhrkalender/ finden.

Was tun, wenn der Restmüll nicht mehr in die Tonne passt?

Betroffen ist vielerorts auch der Restmüll. Sollte bis zur nächsten regulären Abholung so viel anfallen, dass er nicht mehr in die Tonne passt, „darf man ihn in Säcken neben die Restmülltonne stellen“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. „Allerdings werden nur nachvollziehbare Mengen abgefahren. Sollte jemand einen Kubikmeter Müll daneben stellen, kann man davon ausgehen, dass es sich hier nicht um die gewohnte Menge handelt. Hier sollten wir alle Verständnis füreinander zeigen.“

Ausgenommen vom Streik sind Sperrmüllabholungen, die für diesen Tag zugesagt wurden. Auch die Abholung des Verpackungsmülls im Umland der Region (nicht im Stadtgebiet) durch die Firma Remondis ist nicht vom Streik betroffen und findet am Mittwoch wie gewohnt statt.

Die Aha bittet trotz der Umstände den Müll erst am bekannten Abfuhrtag um 7 Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen und darauf am Streiktag zu verzichten. „So sorgen wir alle für ein sauberes Umfeld und unterstützen eine geordnete Müllabfuhr“, sagt Herich. In manchen Stadtteilen, wie Südstadt oder Kleefeld, stehen einzelne Müllsäcke vom vergangenen Streik-Donnerstag übrigens immer noch wartend am Straßenrand.

Von Simon Polreich