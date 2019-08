Hannover

Das Maschseefest zieht Tausende Besucher an den See. Viele Gäste der Seesause werfen sich dabei richtig in Schale, holen zum Teil extravagante Looks aus dem Kleiderschrank. NP-Volontärin Josina Kelz und Fotograf Frank Wilde haben sich am Sonnabend am Maschsee auf die Suche nach den spannendsten Looks gemacht.

Das glamouröseste Outfit

Mona Marie Knudsen (32) Quelle: Frank Wilde

Im Abendkleid auf dem Maschseefest – und das bereits am Nachmittag. „Ich weiß, ich bin ein wenig overdressed“, sagt Mona Marie Knudsen (32) auf Englisch. „Aber ich wollte mich für Ed Sheeran schick machen“, erklärt die Schwedin. Mit ihrer Zwillingsschwester, deren Outfit wesentlich unauffälliger ist, ist sie nur für das Konzert des britischen Sängers angereist.

„ Mona trägt bei jedem Anlass solche Kleider. Gestern hat sie auf dem Maschseefest ein Kleid getragen, mit dem sie wie eine Braut aussah“, sagt die Schwester. „Na ja, ich muss solche Events nutzen. In unserer schwedischen Kleinstadt könnte ich so was nicht anziehen“, ergänzt Mona Marie Knudsen.

Die Schwestern genießen die Wartezeit auf Ed Sheeran am Maschsee. Auf der Suche nach Ausgeh-Tipps im Internet sind sie auf das Fest gestoßen. Und da zählte Knudsen zumindest am Nachmittag zu den Glamourösesten: „Ich mag eben Bling Bling“, sagt sie.

Ihr Kleid hat die 32-Jährige in Australien von der Marke Wildfox gekauft, ungefähr 120 Euro hat es dort gekostet. Die Tasche gab es im Onlineshop Nelly für etwa 60 Euro. Ihre Sandalen hat die hübsche Schwedin in Polen für etwa 15 Euro ergattert. Ein Schnäppchen!

Das wildeste Outfit

Reinhard Pabst (56) und Laure Boumendjel (49) Quelle: Frank Wilde

Vom glitzernden Abendkleid über Lederhosen bis zum Western-Look konnte man am Wochenende beim Maschseefest jede Moderichtung bestaunen. Reinhard Pabst (56) und Laure Boumendjel (49) brachten Wild-Wild-West-Spirit auf die Seesause.

„Die Leidenschaft für Western hat uns zusammengebracht“, erzählt Pabst. Denn beide sind Mitglied der First Western Reenactors, einer europäischen Showgruppe. In dieser tritt der 49-Jährige aus Holle bei Hildesheim als White Bill Hickok, einem US-amerikanischen Revolverheld, auf. Dessen Antlitz schmückt auch den Gürtel von Pabst, den hat er natürlich in Amerika gefunden.

Das Liebesglück fand der Niedersachse in Frankreich. Seine Partnerin Boumendjel kommt aus der Normandie, zog erst im Juli für ihren Lebensgefährten nach Deutschland. Wie sehr die beiden zusammengehören, demonstrieren sie mit ihrem Partnerlook. Die Karo-Hemden haben sie in Frankreich für etwa zehn Euro gekauft, die Schuhe und Hüte ebenso. Etwa 200 Euro haben die Cowboy-Boots jeweils gekostet. „So laufen wir immer rum. Nicht nur auf dem Maschseefest“, sagt Pabst.

Das Fest hat er seiner französischen Freundin zum ersten Mal gezeigt – sie ist jetzt schon ein Fan. Boumendjel: „Ich liebe Deutschland.“

Das teuerste Outfit

Gina Yvonne Cölle (40) Quelle: Frank Wilde

Das teuerste Outfit trug vermutlich Gina Yvonne Cölle (40). Die Sonnenbrille von Chanel hat ungefähr 550 Euro gekostet, die Prada-Tasche 1000 Euro, die Prada-Schuhe 600 Euro, die Gucci-Uhr 500 Euro, die Bluse von Springfield 200 Euro, die Hose von Buena Vista ebenfalls. Hochgerechnet hätte man für diese stolze Summe auch einen tollen Urlaub buchen können. Im Urlaub hat die 40-Jährige übrigens ihren vergleichsweise günstigen Hut gekauft – für etwa 30 Euro in Kapstadt.

„Ich liebe einfach Mode, das ist mir schon immer wichtig“, sagt Cölle. Und was sagt der Mann dazu? „Ich finde, meine Frau sieht toll aus und ich begleite sie gern beim Shoppen“, sagt er. Zuhause hat die 40-Jährige natürlich ein eigenes Ankleidezimmer für all die Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Für das Machseefest hat sie einen maritimen Look aus Weiß- und Blautönen gewählt. „Passt zum Wasser“, so Cölle. „Eigentlich wollte ich ein langes Kleid anziehen. Dann habe ich mich wieder umgezogen, weil das zu elegant für das Maschseefest gewesen wäre.“ Deshalb entschied sich die Burgdorferin für den sportlichen Look – und passte das Outfit ihrem Mann an. Auch er trug ein blaues Hemd.

Das feierlichste Outfit

Gloria (28), Olivia (neun Monate) und Safi Naesae (29) Quelle: Frank Wilde

Was tun, wenn man für die Liebe von Hannover nach Malmö zieht, dort heiratet, aber trotzdem Hochzeitsfotos aus der Heimat haben möchte? Genau: Die Hochzeitsfeier im Courtyard-Hotel am Maschsee während des Maschseefests nachholen und für das Hochzeitsshooting mal kurz ans Nordufer gehen.

„Mehr Hannover-Hintergrund geht nicht. Das ist die perfekte Kulisse für Hochzeitsfotos“, sagt die Braut Gloria Naesae (28). „Wenn ich meine Hochzeitsfotos dann in meiner schwedischen Wohnung hängen habe, sehe ich auch immer ein Stück Heimat.“

Ihren schwedischen Mann Safi Naesae (29) freut es auch – er ist begeistert von der Location. Und Töchterlein Gloria (neun Monate) scheint auch zufrieden.

Naesaes Brautkleid ist vom Onlineshop Asos und hat etwa 200 Euro gekostet. Der Anzug ihres Mannes ist von Tiger of Sweden und hat ungefähr 600 Euro gekostet. Naesae: „Bei der offiziellen Trauung im vergangenen Jahr hatten wir aber andere Outfits an.“

Das maritimste Outfit

Horst Bode (63) Quelle: Frank Wilde

Noch einer, der sich farblich im maritimen Look gibt: blaues Hemd, blaue Schuhe, helle Hose und Hut. „Das ist aber nicht auf das Maschseefest abgestimmt, so laufe ich immer rum“, stellt Horst Bode (63) klar. Leinenhemd, helle Hose und besonderer Schmuck seien sein Stil. „Und es muss natürlich immer alles zusammenpassen“, ergänzt er. Deshalb seien Schuhe und Hemd im gleichen Ton gehalten.

Der Schmuck des Mannes fällt auf: Die Feder-Ohrringe hat Bode in einem Indianer-Laden in Stukenbrock gefunden. Er sei aber auch Fan von keltischen Schmuckstücken. Zu Weihnachten hat er die keltische Kette geschenkt bekommen, die vom langen Bart jedoch verdeckt wird. Außerdem trägt der 62-Jährige einen Totenkopf-Ring, den er in Soltau gekauft hat. Die Tasche hat der Hannoveraner für etwa 70 Euro auf der Pferd-und-Jagd-Messe gekauft. Die Schuhe sind aus Saint-Tropez. „Sie erinnern mich an den tollen Urlaub vor zwei Jahren.“

Doch fast genauso gern ist Bode auf dem Maschseefest: „Ich komme hier so oft hin, wie es mir die Arbeit erlaubt.“

Das deutscheste Outfit

Morten Andersen (26) Quelle: Frank Wilde

Man hatte am Samstagnachmittag fast das Gefühl, dass die Skandinavier das Maschseefest übernehmen. Denn auch Morten Andersen (26) kommt aus dem Norden – auch wenn man es ihm modetechnisch in seiner bayerischen Tracht nicht ansieht. „Ich liebe die deutsche Kultur“, sagt der Däne. „Die Lederhosen werde ich auch in Dänemark beim Einkaufen anziehen.“ So gut gefielen sie ihm.

Gekauft hat er sie in Österreich für etwa 40 Euro. Sehr zum Leidwesen seiner Freundin: „Wenn du zu Hause so rumläufst, werde ich nicht an deiner Seite sein“, drohte sie. Der junge Mann nimmt es gelassen – schließlich ist seine Hose ja auch gemütlich.

Vor dem Deutschland-Stopp urlaubte das junge Paar in Österreich. Gerade besuchen sie eine Freundin in Hannover. Und die zeigte ihnen erst mal das Maschseefest. Andersen: „Ich dachte, es wäre eine gute Idee, sich auf einem deutschen Fest typisch deutsch zu kleiden.“

Von Josina Kelz