Streckenradar bei Laatzen blitzt knapp 280 Autofahrer

Das Streckenradar "Section Control" auf der Bundesstraße 6 zwischen Rethen und Gleidingen bei Laatzen hat seit der Wiederinbetriebnahme Mitte November 2019 knapp 280 Tempoüberschreitungen registriert. 48 Fahrern droht nach Angaben des Innenministeriums ein Bußgeld, weil sie über 21 Stundenkilometer über dem erlaubten Tempo 100 liegen. Ihnen droht außerdem ein Punkt in Flensburg. Zwei Fahrer müssen sogar mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen, so das Ministerium weiter. Der schnellste Fahrer war mit durchschnittlich 147 Stundenkilometern unterwegs.

Anwalt aus Laatzen klagt – und legte Tempoblitzer lahm

Bei dem Streckenradar wird auf einer Länge von gut zwei Kilometern die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos in Richtung Hannover gemessen. Dazu werden die Kennzeichen aller Autofahrer – das sind 12.000 pro Tag – zunächst gespeichert. Fährt jemand auf der Strecke im Schnitt schneller als 100 Stundenkilometer, wird er am Ende geblitzt.

Um die Inbetriebnahme hatte es eine längere gerichtliche Auseinandersetzung gegeben – Anfang 2019 war sie zum ersten Mal in Betrieb gegangen, musste dann aber nach einer Klage wieder abgeschaltet werden. Geklagt hatte ein Anwalt aus Laatzen mit der Begründung, er könne sich der Kontrolle nicht entziehen, ohne unzumutbare Umwege zu fahren. Diese Einschätzung hatten Landesdatenschützer geteilt. Nachdem der Landtag dann aber das Niedersächsische Polizeigesetz überarbeitet hatte, bestehen diese Bedenken inzwischen aber nicht mehr.

OVG Lüneburg urteilt: Streckenradar ist rechtmäßig

Das Problem war, dass bei der Kontrolle durch den Streckenradar alle Fahrzeuge erfasst werden, die auf dem Abschnitt unterwegs sind – und zwar bevor Tempoverstöße überhaupt festgestellt werden. Der Jurist aus Laatzen hatte argumentiert, dass er damit unter Generalverdacht gestellt werde. In dem neuen Gesetz heißt es nun, dass allein das Auto, dessen Fahrtrichtung sowie Datum und Uhrzeit erfasst werden dürfen. Die Insassen dürfen dabei nicht sichtbar gemacht werden. Werden am Ende der Messstrecke keine Verstöße registriert, sind laut Gesetz die erfassten Daten sofort automatisch zu löschen. Höchstrichterlich hatte das OVG Lüneburg am 14. November den Streckenradar für rechtmäßig erklärt – der Einsatz sei vom Polizeigesetz nunmehr abgesichert, so die Begründung. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Bürgers bleibe durch das Polizeigesetz gewahrt.

IN BETRIEB: Das Streckenradar an der B6 misst auf einer Strecke von gut zwei Kilometern das Tempo der Autofahrer. Bislang 48 Fahrern droht ein Bußgeld, da sie 21 Stundenkilometer und mehr zu schnell waren. Quelle: dpa

Experte: „Ein Gewinn für die Verkehrssicherheit“

Nach Angaben des wissenschaftlichen Begleiters des Streckenradars, Johannes Kupper von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, hat die Anlage positive Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Autofahrer. Etwa 70 Prozent würden sich ans Tempolimit halten, vorher seien es nur 30 Prozent gewesen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Fahrzeuge sei um zehn Stundenkilometer zurückgegangen. Obwohl es Autofahrer gebe, die kurz vor der Messanlage abbremsen würden, sei „Section Controll für die Verkehrssicherheit ein Gewinn“.

