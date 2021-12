Hannover

Christoph Dannowski sprach mit dem 53-jährigen Theologen, der zuvor Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Hannover war.

Herr Müller-Brandes, geht man über den Weihnachtsmarkt zur Marktkirche, gilt die 2-G-plus-Regelung. Wenn ich die Kirche zum Gottesdienst betrete, muss ich nicht mal geimpft sein. Das irritiert viele Menschen.

Wir wollen als Kirche für alle da sein und haben lange dafür gekämpft, dass dies im Rahmen der Religionsfreiheit gesetzlich geregelt ist. In der Pandemie betrifft das unter den Vorschriften der Landesregierung auch Ungeimpfte, die in unsere Kirchen kommen können. Aber bei uns findet da gerade auch ein Umdenken statt.

„Ab sofort gilt in der Marktkirche nicht mehr 0G, sondern 3G“

Das heißt?

Ab sofort gilt für die Gottesdienste in der Marktkirche nicht mehr 0G, sondern 3G. Ungeimpfte müssen sich testen lassen, wenn Sie einen Gottesdienst besuchen wollen. Auch beim Adventskalender haben wir reagiert. Der wird jetzt gestreamt, damit alle Menschen, die unter diesen Bedingungen nicht in die Kirche kommen wollen, online zuschauen können.

Ist es gerade für Christen nicht ein dringendes Gebot der Nächstenliebe, sich impfen zu lassen, weil ich damit nicht nur mich selbst, sondern auch die anderen schütze? Wie denken Sie ganz persönlich darüber?

Ich halte es inzwischen für dringend geboten, sich impfen zu lassen, sonst haben wir ein tragisches Dreieck: der Lockdown, den wir nicht wollen, und die Nöte des Herzinfarktpatienten, der keinen Platz im Krankenhaus mehr findet – das alles verhindern wir nur durch Impfungen. Vom Anspruch her mag 0G für uns als Kirche richtig gewesen sein, aber die aktuelle Situation hat uns an dieser Stelle überholt.

Können Sie die geimpften Christen denn verstehen, die ganz sicher nicht in der Kirche hinter oder neben jemand sitzen wollen, der nicht geimpft ist?

Das ist ein hochemotionales Thema. Ja ich kann all die verstehen, die Ungeimpften überall aus dem Weg gehen wollen. Aber ich wünsche mir, dass ich auch die Position derjenigen verstehen kann, die sich gegen das Impfen entscheiden. Da kämpfe ich gerade mit mir, denn das fällt mir nicht immer leicht.

Leiden die Obdachlosen im zweiten Corona-Jahr noch mehr als im ersten?

Ja und nein. Nein, weil wir die Gesamtsituation etwas verbessern konnten. Der Alte Flughafen ist jetzt tagsüber auf, es gibt ein Nachtcafé am Raschplatz, wir haben mit den katholischen Kollegen einen Winternothilfeplan aufgestellt, der vorsieht, dass wir in bitterkalten Nächten wechselweise die Marktkirche und den ka:punkt in der Grupenstraße öffnen. Ja, weil die Einsamkeit immer mehr um sich greift. Und das ist ganz schlimm gerade für die Menschen, die auf der Straße leben.

Das Karstadt-Haus steht seit Monaten leer, das Wurst-Basar-Haus auch. Haben Sie Sorge, dass die Innenstadt um die Marktkirche herum ausblutet?

Für mich als Kind war es ein Höhepunkt, an der Hand meiner Mutter zu Salamander Schuhe kaufen zu gehen, einen Schuhladen gab es bei uns nicht. Bei Salamander gab es eine Rutsche, hinterher ein Eis. Aber die Leute müssen zum Einkaufen nicht mehr zwingend in die Innenstadt. Wir müssen weiterdenken, weg vom kommerziellen Einkauf, hin zum Erlebnis in der Stadt. Wir brauchen Begegnungsräume, offene Häuser, die Citybummler wollen emotional angesprochen werden. Für uns als Kirche ist das auch eine Chance.

Reden wir über Weihnachten. Sie haben im letzten Dezember gesagt, Weihnachten 2021 werde gewiss wieder nahezu normal verlaufen.

Da habe ich mich geirrt. Leider. Ich bin jetzt vorsichtiger mit Prognosen geworden. Aber vor einem Jahr waren null Prozent der Menschen hier geimpft, nun sind es 70 Prozent. Wir sind definitiv weiter, aber leider noch mitten in der Pandemie.

„Wie gut, dass wir Hoffende sein dürfen“

Glauben Sie, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen in den 60 Gemeinden des Stadtkirchenverbandes noch einmal die Kraft haben werden, so viele kreative Angebote rund ums Fest zu machen?

Definitiv! Die Angebote finden sich gesammelt auf der Homepage www.froheweihnachtenhannover.de Ich finde, schon die Überschrift sagt alles: Hoffnung. Zuversicht. Weihnachten.

Alles schaut zu Weihnachten auf die Marktkirche, das Wahrzeichen der Innenstadt. Wie werden die Gottesdienste? Welche Regeln gelten?

Wir haben in der Marktkirche fünf Gottesdienste, vier davon sind 2G. Zum 21-Uhr-Gottesdienst und dem 17-Uhr-Gottesdienst in der Kreuzkirche können auch Ungeimpfte mit tagesaktuellem Test kommen. Für diese beiden Gottesdienste gilt 3G. Letzte Weihnachten konnten wir in der Marktkirche nur 150 Plätze anbieten, nun sind es 350. Im Schachbrettmuster. 300 Plätze sind ab sofort im Internet über die Homepage der Marktkirchengemeinde zu reservieren. Jeweils 50 halten wir für Spontan-Besucher zurück.

Was wird Ihre Botschaft sein in einer Zeit, in der viele mit ihrer Hoffnung am Ende sind?

Wie gut, dass Gott uns den Rücken stärkt. Wie gut, dass wir Gott nicht egal sind. Wie gut, dass wir Hoffende sein dürfen. Immer noch und immer wieder.

„Hoffnungsspitzen zermürben innerlich“

Spüren Sie die Verzweiflung der Menschen noch stärker als vor Beginn der Impfungen?

Die allgemeine Stimmung ist deutlich schlechter geworden. Die Hoffnungsspitzen, die immer wieder abgebrochen sind, zermürben innerlich. So bleibt die Seelsorge die Muttersprache unserer Kirche und ich muss diese Sprache gerade noch besser beherrschen als jemals zuvor.

15 Millionen Menschen in Deutschland schon die Booster-Impfung erhalten, trotzdem sind die Intensivstationen voll. Haben Sie selbst noch Hoffnung, dass wir die Pandemie bald hinter uns lassen können?

Wenn die Impfungen für Kinder und Jugendliche beginnen und noch mehr ungeimpfte Erwachsene einsehen, dass wir ohne Impfung da nicht rauskommen, kommen wir einen ganz großen Schritt weiter.

Weltweit sind mehr als fünf Millionen Menschen an Corona gestorben, das sind mehr als Irland und Island zusammen Einwohner haben. Immer wieder hört man im Freundeskreis: wie kann Gott das zulassen? Was haben wir getan, dass er uns so bestraft? Was sagen Sie solch Zweifelnden?

Gott schützt nicht vorm Leid, sondern im Leid.

In der Gesellschaft stehen sich zwei Gruppen ziemlich unversöhnlich gegenüber: die Geimpften und die Impfgegner. Könnte es nicht eine Aufgabe der Kirche sein, diese Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen?

Da haben wir tatsächlich schon drüber nachgedacht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen: ein Forum zu bieten für diese unversöhnlichen Parteien, als Mediator aufzutreten. Um beide Seiten auf faire Weise zu Wort kommen zu lassen und danach versuchsweise zu versöhnen.

Kommt bei Ihnen denn überhaupt Weihnachtsstimmung auf in dieser so zerrissenen Zeit?

Ein wenig gebremst noch und sicher nicht so euphorisch und ausgelassen, wie ich Weihnachten schon erlebt habe. Aber es gibt in dieser Zeit so viel zu entdecken, so viel schöne Begegnungen, so viel Lichterglanz. Die ganze Welt bewegt sich auf den 24. zu, auf die Geburt Christi, auf diesen ganz besonderen Heiligabend. Das ist ein Geschenk, egal, ob wir uns nun beschenken oder nicht. Ein Geschenk, das wir annehmen können. Gerade in dieser schweren Zeit.

Von Christoph Dannowski