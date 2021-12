Hannover

Swiss Life Deutschland (SLD) hat sich für die nächsten drei Jahre neue Ziele gesetzt und seine „Strategie 2024“ am Dienstag in Hannover vorgestellt. Demnach will das zu der schweizerischen Swiss Life-Gruppe gehörende Unternehmen in Deutschland bei seiner Finanzberatung sowohl geografisch – es gibt 622 Filialstellen – als auch von der Zahl seiner Vertriebspartner her wachsen.

Die Zahl der beauftragten Finanzberater soll laut SLD-Chef Jörg Arnold von derzeit rund 5100 „auf mindestens 6500“ steigen, parallel dazu sollen die Provisionserlöse aus dem Vertrieb der Finanzprodukte „jährlich um sieben bis acht Prozent wachsen“, dann etwa 800 bis 830 Millionen Euro erreichen. Damit einhergehend soll die Digitalisierung des Geschäftsmodells der Finanzberatung ausgebaut werden. Nicht nur das: Spartenübergreifend sollen rund 50 Millionen Euro in die IT-Struktur und Digitalisierung fließen.

20 Prozent mehr Neugeschäft

Beim Angebot und Vertrieb seiner Versicherungen will Swiss Life „den Fokus in der Produktgestaltung konsequent auf renditeorientierte Produkte legen und das Angebot nachhaltiger Versicherungs- und Vorsorgeprodukte ausbauen“. Das jährliche Neugeschäft der Versicherung soll um 20 Prozent zulegen, dann rund 4,7 Milliarden Euro erreichen und am Ende in drei Jahren insgesamt mehr als 240 Millionen Euro Überschuss einbringen.

Lange dran bleiben

Arnold hat nicht nur den kurzfristigen Verkaufserfolg im Sinne: „Je mehr wir Menschen dabei unterstützen, finanzielle Selbstbestimmung zu erlangen, desto mehr können wir ihr lebenslanger Partner sein“, sagt er. Und je länger die gewonnen Kunden an durch Swiss Life verkauften Finanzprodukten festhalten, desto besser für die eigene Bilanz.

Die Chancen auf eine lange Beziehung scheinen gut zu stehen, denn laut Arnold sind „knapp 80 Prozent aller Neukundinnen und Neukunden unter 35 Jahre alt, rund die Hälfte sogar unter 30“ – diese Zielgruppe habe daher „überragende Bedeutung“. Hier soll SLD weiter wachsen und will er die potenziellen Kunden für die Altersvorsorge gewinnen und halten, indem „wir exzellente Kundenerlebnisse schaffen“. Dazu gehört für Arnold die „hybride Beratung“ – ein Mix aus persönlicher Kommunikation und digitaler Unterstützung.

Qualität zählt, Erfolg fortsetzen

Das Potenzial, für SLD neue Berater zu gewinnen, ist laut Arnold gegeben: Weniger Wettbewerbern und dadurch eine auf unter 200.000 gesunkene Zahl an Versicherungsvermittlern stünde auf der anderen Seite ein nach wie vor hoher persönlicher Beratungsbedarf gegenüber. Swiss Life will daher regional expandieren und die „Beraterlücke“ durch „attraktive Karrierewege“ schließen. Wichtiger Baustein dafür sei der in Hannover im Bau befindliche „Karriere Campus“ – das zeige, „dass wir an Beratungsqualität glauben“.

Die nun ablaufende Drei-Jahres-Strategie 2021 sei ein Erfolg gewesen, an den man anknüpfen wolle. So habe die SLD durch die Finanzberatung seit 2018 rund 365.000 Neukunden gewonnen, so dass es hier derzeit 1,5 Millionen Kunden seien. Bei der Lebensversicherung sei man erstmals über die Millionengrenze gekommen, habe hier 300.000 Neukunden gewonnen, so das es derzeit 1,03 Millionen seien.

Das ist Swiss Life in Hannover

Die mittlerweile etwa 5100 für Swiss Life in Deutschland agierenden Verkäufer – branchenüblich „(lizenzierte) Finanzberater“ genannt – vertreiben für den Versicherungskonzern aus der Schweiz Produkte der Marken Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Pro-Ventus. Vor fünf Jahren waren es noch nicht einmal 3300. Durchschnittsalter laut Swiss Life: 35.

Aktuell investiert das Unternehmen, das sich selbst als zweitgrößten „Anbieter für ungebundene Finanzberatung sieht, am Standort in Hannover etwa 30 Millionen Euro in ein neues Aus- und Fortbildungszentrum, genannt Karriere-Campus. Vom Standort in Hannover-Lahe aus – dem einstigen Firmensitz des AWD, den die Schweizer 2007 von dessen Gründer Carsten Maschmeyer übernommen haben - wird das Finanzberatungsgeschäft gesteuert, sitzt auch die Deutschland-Holding. Hier arbeiten etwa 820 Beschäftigte, in Deutschland sind etwa 1720 direkt für das Unternehmen angestellt, Sitz der Lebensversicherung Swiss Life Deutschland ist Garching bei München.

Von Ralph Hübner