Mit einer wöchentlichen Auflage von 13.000 Stück zählt die „Real Change“ aus Seattle zu den größten Straßenzeitungen in den USA. Gründer und Herausgeber Timothy Harris gibt hier seit 1994 Obdachlosen eine Stimme. Die NP sprach mit ihm am Rande des Weltkongresses der Straßenzeitungen in Hannover.