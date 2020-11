Straßenumbenennung: Hindenburg in Hannover bald Geschichte

Hannover

Der Name Paul von Hindenburgs wird wohl schon bald von den Straßenschildern im Zooviertel verschwinden. Nach langem Streit hat sich der Bezirksrat Mitte für eine Umbenennung entschieden. Stattdessen soll die Straße künftig den Namen des jüdischen Mädchens Lotte-Lore Loebenstein tragen, die selbst in unmittelbarer Nachbarschaft des früheren Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten gelebt hatte und 1943 im Alter von zehn Jahren im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde.

Thema ist die Umbenennung seit 2015, als eine vom Rat eingesetzte Kommission die Maßnahme empfahl. 2018 schließlich brachte die SPD das Verfahren dafür in Gang, mit Hilfe der Stimmen von Grünen, dem Linken Axel Hogh und der Ex-Linken Gunda Pollok-Jabbi, die sich mittlerweile ebenfalls der SPD angeschlossen hat. Hindenburg wird vorgeworfen, das NS-Regime aktiv unterstützt zu haben, unter anderem, indem er Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte.

Anzeige

Ermordetes jüdisches Mädchen lebte in der Hindenburgstraße

Lotte-Lore Loebenstein wurde am 25.07.1932 in Hannover geboren und lebte mit ihrer Familie in der Hindenburgstraße 34, also in unmittelbarer Nachbarschaft der Hindenburg-Villa. Anfang August 1937 flüchteten die Eltern Herbert und Gertrud Loebenstein mit ihrer Tochter vor dem Naziregime nach Amsterdam. Nach der Besetzung der Niederlanden wurde die Familie im Mai 1943 nach Sobibor deportiert und dort ermordet. Lotte-Lore wurde nur zehn Jahre alt und ist damit wohl die jüngste Anwohnerin der Hindenburgstraße, die Opfer des Holocausts wurde.

Lebte in der Hindenburgstraße: Das jüdische Mädchen Lotte-Lore Loebenstein (vorne in der Mitte) soll künftig Namensgeberin sein. Quelle: privat

Neben der Loebensteinstraße standen auch der Name Zooallee sowie die Beibehaltung des Namens Hindenburgstraße zur Auswahl. Dafür gab es keine Mehrheit. Die SPD und ihre Mitstreiter blieben bei ihrer Position. Das Votum fiel mit 11:5 Stimmen zugunsten der Loebensteinstraße aus. Gegen diesen Vorschlag und für die Hindenburgstraße stimmten nur CDU und FDP. Offenbar war nach langem Streit alles gesagt. Eine Diskussion unter den Parteien gab es nicht mehr.

Nach dem Beschluss des Bezirksrates haben noch einmal die Anwohner die Gelegenheit, zu dem neuen Namen Stellung zu nehmen. Danach wird es noch ein finales Votum des Bezirksrates geben, so sieht es das Verfahren bei Namensumbenennungen vor. Dass dann Hindenburg noch einmal ein Comeback erlebt, ist derzeit allerdings nicht anzunehmen.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp